3,5-latek wyszedł ze żłobka w Gorzowie, błąkał się sam bez butów. Pomógł przechodzień

Sprawa niedopilnowania małego dziecka w prywatnej placówce trafiła do mediów za pośrednictwem ojca poszkodowanego chłopca. Do redakcji lokalnego portalu gorzowianin.com odezwał się pan Aleksandr. W minioną środę (21 czerwca) mężczyzna zostawił swojego 3,5-letniego syna w Klubie Dziecięcym Gumisie mieszczącym się przy ul. Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim (województwo lubuskie). Gdy kilka godzin później zjawił się odebrać chłopca, okazało się, że nie ma go już na terenie żłobka.

Podopieczny prywatnego żłobka na gigancie. 3,5-latek sam eksplorował Gorzów Wielkopolski

3,5-latek sam wyszedł z budynku i przez kilkanaście minut błąkał się boso po ulicach miasta. Jego zniknięcie pozostało niezauważone przez opiekunki aż do powrotu ojca. Osamotnione dziecko zwróciło uwagę przypadkowego przechodnia, który mając problem z porozumieniem się z nim ze względu na barierę językową, odprowadził chłopca na najbliższy plac zabaw, gdzie wezwał policję. Mniej więcej w tym samym czasie w prywatnym żłobku wyszła na jaw nieobecność jednego z podopiecznych. Funkcjonariusze zjawili się w placówce, by wylegitymować kilka osób oraz sporządzić policyjną notatkę. Chłopiec cały i zdrowy wrócił natomiast do swojego taty.

3,5-latek wymknął się pracownikom prywatnego żłobka w Gorzowie Wielkopolskim. Wszczęto postępowanie wyjaśniające

W związku z incydentem przeciwko placówce wszczęto postępowanie wyjaśniające. Według jej właścicielki Bożeny Wiśniewskiej chłopiec samodzielnie przedostał się przez barierki ochronne. Dziecko było bose, ponieważ czekało już przygotowane do odbioru przez rodzica, który jest odpowiedzialny za ich ubranie. Kobieta podkreśliła, że tego typu sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii istnienia żłobka.

- Prosimy wszystkich o wyrozumiałość w tej dla nas wszystkich ciężkiej chwili. Każde dziecko wykazuje inne zachowania psychofizyczne i dla nas również ten nieszczęśliwy wypadek w pracy stanowi nauczkę i zobowiązanie do zwiększenia procedur bezpieczeństwa na terenie klubu. Zostanie z pracownikami przeprowadzone szkolenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz zainstalowany zostanie monitoring wizyjny, aby nie dopuścić do podobnych incydentów na przyszłość. Nie uchylamy się również od poniesienia konsekwencji w związku z tym zdarzeniem - zadeklarowała w rozmowie z portalem.