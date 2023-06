Trwają dyskusje między studentami a władzami uczelni im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (woj. wielkopolskie). Powodem jest akademik Jowita. Pomimo protestów i starań studentów, w tym roku nie będą mogli ubiegać się o mieszkanie w nim. Rektorka poinformowała, że z sytuacji jest pewne wyjście, ale do tego jest potrzebne dofinansowanie z ministerstwa.

Poznań. W tym roku studenci nie zamieszkają w akademiku Jowita. "Nauczyciele akademiccy pokornie siedzą na swoich ciepłych posadach"

- Krokiem absolutnie nieodwracalnym jest to, że w tegorocznej rekrutacji do domów studenckich nie ma możliwości wskazania Jowity, jako miejska zamieszkania, to jest nieodwołalne - powiedziała na konferencji 21 czerwca rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, jak informuje RMF24. Rektorka poinformowała, że pomimo protestów, stan techniczny budynku nie kwalifikuje go do użytkowania przez uczniów.

Władze uczelni zaznaczyły, że wciąż jest możliwość sprzedaży, remontu lub zamknięcia budynku, jednakże na to potrzebne są pieniądze. Według szacunków remont mógłby wynieść około 100 mln zł. Bogumiła Kaniewska oznajmiła, że dotacje na ten cel zostały w ostatnim czasie wstrzymane, a uczelnia nie posiada takich pieniędzy. Z tego powodu wystosowano pismo do ministra edukacji i nauki w sprawie możliwości pozyskania potrzebnych środków. Rektorka dodała, że liczba miejsc w akademikach wzrasta, a uczelnia zainwestowała prawie 50 mln zł na remonty domów studenckich.

Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa i Poznańskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej napisały w ubiegłym tygodniu list otwarty zaadresowany do władz UAM. W piśmie zaznaczono, że "tylko 5 proc. studentów w obliczu kryzysu mieszkaniowego może liczyć na zakwaterowanie w domach studenckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Istniejące domy studenckie są zaniedbywane przez władze, a potem sprzedawane - tak jak Jowita". List został podpisany przez ponad 1 tys. osób.

"Władze zamykają się na tajnych posiedzeniach senatu i rady uczelni. Czas, żebyśmy wreszcie to my, studenci zadecydowali o tym, co dla nas ważne. Nauczyciele akademiccy pokornie siedzą na swoich ciepłych posadach i nas nie wspierają. Rektorat podnosi ceny za akademiki, które od nowego roku akademickiego 2023/2024 będą przekraczać ceny rynkowe. (...) Dlaczego uczelnia zapomina, że jest publiczną instytucją, która ma za zadanie niwelować nierówności? Czy uniwersytet to już korporacja, a rektorka staje się CEO?" - brzmiał list otwarty studentów, jak informuje RMF24. Uczniowie będą mogli mieszkać w akademiku Jowita tylko do końca września.

Kryzys mieszkaniowy w Polsce. Studenci zmagają się z problemem niedoboru lokali i cen

Według doniesień portalu innpoland.pl niedobór lokali jest jednym z powodów, przez które w Polsce trwa kryzys mieszkaniowy. Szczególne braki są zauważalne wśród mieszkań socjalnych i komunalnych. Korzystny finansowo wynajem od państwa mógłby ubezpieczyć m.in. studentów podczas ich wejścia w dorosłe życie. Jak informowaliśmy, Waldemar Buda ogłosił, że rząd kończy z projektem mieszkanie plus, który miał zapewnić więcej lokali mieszkalnych w Polsce i zwiększyć ich dostępność dla osób o niskich dochodach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Mieszkanie Plus skasowane. Minister: "Nie wypaliło". Co z tymi, którzy mieli wykupić mieszkania?.