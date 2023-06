29-latek przyznał się do napadu na bank. Twierdzi, że chciał pomóc Selenie Gomez

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do sądu akt oskarżenia, przeciwko 29-letniemu Dawidowi G. - poinformowano w komunikacie opublikowanym w czwartek 22 czerwca. Chodzi o rozbój z użyciem broni palnej na oddział banku. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku.

Napad na bank w Częstochowie. "Wyjął z reklamówki pistolet gazowy, zażądał wydania 50 tys. zł"

Według ustaleń śledztwa 3 stycznia tego roku mieszkaniec jednej z podczęstochowskich miejscowości, Dawid G., przyjechał do Częstochowy, gdzie udał się do sklepu, w którym kupił kominiarkę i okulary przeciwsłoneczne. Koło godziny 14 miał wejść w kominiarce do oddziału banku, który mieści się przy alei NMP w Częstochowie. "Tam wyjął z reklamówki pistolet gazowy i zażądał od pracownicy banku wydania 50 tys. zł. Jednocześnie oznajmił, że ma przy sobie ładunek wybuchowy, który zdetonuje, jeśli nie otrzyma pieniędzy" - przytacza prokuratura.

W czasie napadu w placówce przebywało dziewięciu pracowników i klientów - napastnik zabronił opuszczać im budynek. Po otrzymaniu pieniędzy sprawca napadu zaczął kierować się do wyjścia. Wtedy na miejscu pojawiła się policja.

Częstochowa. Napadł na bank, bo "chciał pomóc Selenie Gomez"? 29-latek przyznał się do zarzutów

Dawidowi G. prokuratura przedstawiła zarzut rozboju z użyciem broni palnej i wzięcia zakładników. "Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i wyjaśnił, że potrzebował pieniędzy na wyjazd do USA, gdzie chciał pomóc Selenie Gomez. Ponownie przesłuchany w toku śledztwa przyznał się do popełnienia przestępstw i odmówił złożenia dalszych wyjaśnień" - czytamy w komunikacie.

W opinii biegłych sprawca w chwili popełnienia czynu był w pełni poczytalny. Zarzucane Dawidowi G. przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech do 15 lat. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. W przeszłości nie był karany.