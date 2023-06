Podlewali drzewa podczas deszczu. Ratusz w Szczecinie tłumaczy się z nagrania [WIDEO]

Użytkownicy mediów społecznościowych zastanawiają się, jaki jest sens i gdzie jest logika w podlewaniu drzewa podczas opadów deszczu. Na nagraniu, które zostało udostępnione na Facebooku widać, jak mężczyzna ubrany w kurtkę przeciwdeszczową podlewa dopiero co posadzone drzewka.

Szczecin. Mężczyzna podlewał drzewa w trakcie deszczu. Co na to ratusz?

Nagranie zostało zarejestrowane w Szczecinie. Pod filmikiem pojawiło się wiele komentarzy, między innymi tych dotyczących marnotrawienia publicznych pieniędzy. Inni z kolei zastanawiali się, czy w działaniu służb miasta nie było logiki. O sytuację tę zapytany został szczeciński ratusz.

"Nasadzenia drzew w ciągu ul. Polskich Marynarzy zostały wykonane w ramach zadania 'Modernizacja ulic Modra i Koralowa w Szczecinie', nie zostały one jeszcze przekazane do bieżącego utrzymania, objęte są pielęgnacją przez wykonawcę. Nie wiem czy było to podlewanie czy nawożenie, o tym powinien wypowiedzieć się wykonawca" - przekazała Sylwia Cyza z Centrum Informacji Miasta w odpowiedzi na pytanie portalu gk24.pl. Na razie nie wiadomo więc, jaka była przyczyna podlewania drzew podczas deszczu.

Jak przypomina portal, podobne sceny zostały zarejestrowane w 2022 roku w Sopocie. Wówczas mieszkańcy zrobili zdjęcie mężczyzny, który podlewał krzewy na Rondzie Polonii Sopockiej w trakcie deszczu. Wówczas zauważono, że opady były skąpe i dodatkowe nawodnienie w czasie suszy mogło być uzasadnione.

Coraz wyższa temperatura i coraz dłuższe okresy bezopadowe sprawiają, że sytuacja hydrologiczna w Polsce nie jest najlepsza. Z najnowszej mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w północnej, centralnej i zachodniej Polsce stany wód są niskie. Na pozostałym obszarze stany wód są średnie i jedynie punktowo, na niewielkich odcinkach mogą być wysokie.

W wielu miejscach w Polsce wody zaczyna brakować już teraz. Z tego powodu lokalne władze apelują o ograniczenia w jej zużywaniu i niepodlewanie ogródków. Informacje na temat zaleceń dla najbardziej suchych obszarów można sprawdzać na stronie swiatwody.wordpress.com.