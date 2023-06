Do aktu wandalizmu na lesznowskiej (województwo wielkopolskie) kolei doszło w ubiegły poniedziałek (19 czerwca) w godzinach popołudniowych. Zgłoszenia zniszczeń dokonał pracownik Polregio, który odkrył uszkodzenia w czterech pociągach zaparkowanych na bocznicy przy ulicy Zacisze.

Zniszczenie mienia Polregio w Lesznie. Naprawa pociągów pochłonie pół miliona złotych

W pojazdach szynowych zostały rozbite wszystkie szklane elementy. Sprawcy stłukli również reflektory i odbezpieczyli gaśnice. Do niszczenia mienia używali młotków znajdujących się na wyposażeniu pociągów ze względów bezpieczeństwa, są one przeznaczone do wytyczenia awaryjnej drogi ewakuacji. Straty oszacowano w sumie na pół miliona złotych.

Szukając rozrywki, mieli zdewastować wnętrza pociągów. 12- i 14-latek trafią przed sąd rodzinny

Funkcjonariuszom z oddziału w Lesznie udało się ustalić sprawców zdarzenia po trwających dwa dni poszukiwaniach. Jak się okazało, za dewastacją wagonów miała stać dwójka nastolatków. Chłopcy w wieku 12 i 14 lat zostali przesłuchani z udziałem członków swojej rodziny. Ze względu na ich niepełnoletność za popełnione czyny będą odpowiadać przed sądem rodzinnym. Najprawdopodobniej to na ich rodzicach spoczywać będzie obowiązek zapłaty niebotycznej kwoty pół miliona złotych.

- Na terenie kolejowym mogą poruszać się tylko i wyłącznie osoby przeszkolone z odpowiednimi uprawnieniami do przemieszczania się w określonych warunkach. Bocznice i tereny kolejowe są nadzorowane przez organy właściwe, a nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów jest niebezpieczne i podlega odpowiedzialności karnej - pouczała w rozmowie z serwisem leszno.naszemiasto.pl Justyna Grzesik z Polregio w Poznaniu.