Skazany za gwałty na dzieciach "Cyklop" wyszedł na wolność. Karnista: Nic nie można zrobić

Marcin J. odsiedział w więzieniu 19 lat za zgwałcenie siedmiorga dzieci. Mężczyzna wykorzystał seksualnie 11-latkę z Nikiszowca w Katowicach, a jej kuzyna zmusił do seksu oralnego. Z przeprowadzonych badań DNA wyniknęło, że jest on też odpowiedzialny za zgwałcenie piątki dzieci w Tychach, Będzinie i Piekarach Śląskich. Mieszkaniec Siemianowic Śląskich został zatrzymany w Nowym Tomyślu. W trakcie procesu policja cały czas pilnowała 25-letniego wówczas Marcina J., ponieważ ojciec jednej z ofiar groził mu śmiercią.

REKLAMA

Zobacz wideo "Potrzebujemy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci"

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich obawiają się "Cyklopa". Robią mu zdjęcia. Policja ostrzega

44-letni obecnie Marcin J. wyszedł na wolność 24 maja tego roku. Jak informuje "Fakt", przez prawie miesiąc mężczyzna miał ignorować nakaz zgłaszania się na policję. Mieszkańcy Siemianowic, którzy czują się bezradni i obawiają się o swoje dzieci, informują się w mediach społecznościowych o tym, gdzie może przebywać Marcin J., zwany też (ze względu na sztuczne oko) "Cyklopem".

- Byłem w szoku, gdy go zobaczyłem. Widziałem go na rowerze. Bić się chciał. Poznał mnie, byłem jego sąsiadem - powiedział jeden z mieszkańców Siemianowic w rozmowie z "Faktem". - Jest ośrodek w Gostyninie, gdzie są sami tacy, którzy odbyli karę, ale nadal stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Pedofila nie można zresocjalizować, a jedynie izolować - powiedział "Wyborczej" inny rozmówca.



Z ustaleń "Wyborczej" wynika, że ludzie robią mu zdjęcia. Ktoś miał też podpalić przyczepę, w której 44-latek miał przebywać - sam fakt podpalenia potwierdziła później straż pożarna. Nieoficjalnie "Cyklop" miał zostać też kilkukrotnie pobity. Tymczasem wśród mieszkańców roznoszą się pogłoski, że skazany za gwałty mężczyzna miał się pojawiać w rejonie szkoły i przedszkola.

Sprawa 27-letniej Polki zaginionej 17 lat temu. Służby szukają walizki

Policja w Siemianowicach Śląskich przekazała, że w ostatnim czasie nie otrzymała zgłoszenia o napaści na tle seksualnym. Jedna ze szkół jednak poprosiła o wzmocnienie patroli pod kątem osób, które kręcą się w okolicy. Jak zaznaczają funkcjonariusze, Marcin J. odbył karę i jest wolnym człowiekiem, przez co policja nie może go kontrolować.

Młodszy aspirant Mariusz Farat z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przestrzega też przed udostępnianiem wizerunku i danych "Cyklopa", za co można ponieść konsekwencje. - Jeśli widzimy, że jakakolwiek podejrzana osoba kręci się przy placu zabaw, szkole czy przedszkolu, najlepiej prewencyjnie zadzwonić pod numer 112. Podjedzie patrol i wylegitymuje ją. Jeżeli rzeczywiście miała złe zamiary, najprawdopodobniej się wycofa, wiedząc, że policja ma już jej dane personalne - uważa Mariusz Farat.

Zaginieni. Marcin nie został wpuszczony do samolotu po urlopie w Turcji

Sąd nie rozpatrzył wniosku dyrektora zakładu we Wronkach?

Z ustaleń "Faktu" wynika, że 24 maja dyrektor zakładu we Wronkach wysłał drogą mailową do Sądu Rejonowego w Raciborzu wniosek o zastosowanie środków zabezpieczających wobec Marcina J. (chodziło o bransoletę lub skierowanie go do ośrodka terapeutycznego). Sąd nie rozpatrzył wniosku, ponieważ ten wpłynął za późno. Zdaniem SR w Raciborzu wniosek powinien trafić do Mikołowa. Sąd w tej miejscowości twierdzi natomiast, że do tej pory nie otrzymał żadnej dokumentacji dotyczącej J. i nie może odnieść się do tej sytuacji.

Sprawę Marcina J. skomentował karnista prof. Piotr Kruszyński. - Niestety w tej sprawie już nic nie można zrobić. Środków zabezpieczających nie można stosować wobec osoby, która w świetle prawa odbyła karę pozbawienia wolności i opuściła zakład karny. Może, a nawet powinna, policja kontrolować go, bo ten człowiek w dalszym ciągu może być niebezpieczny - przekazał profesor w rozmowie z "Faktem".