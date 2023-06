Porzucony pies nie miał siły utrzymać się na łapach. W ostatniej chwili uratowano mu życie

W niedzielę 18 czerwca funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pełnili służbę na terenie powiatu goleniowskiego (woj. zachodniopomorskie). Policjanci około godziny 11:30 otrzymali zgłoszenie o porzuconym i osłabionym psie. Kiedy przybyli na miejsce, zastali przerażający widok.

Zachodniopomorskie. Porzucony pies nie był w stanie ustać na łapach. Policja uratowała go w ostatniej chwili

Policjanci dotarli w okolice drogi technicznej, biegnącej pomiędzy miejscowością Kliniska Wielkie a drogą wojewódzką nr 142. Na miejscu była obecna osoba, która znalazła porzuconego czworonoga i zaprowadziła do niego funkcjonariuszy. "Czworonożny maluch nie był w stanie o własnych siłach ustać na łapach, a jego skórę pokrywało dużo kleszczy" - poinformowała st.sierż. Natalia Gogosza w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Pies został natychmiast zabrany przez funkcjonariuszy. Mundurowi napoili czworonoga i przewieźli go do Przytuliska Dla Psów znajdującego się w miejscowości Budno. Zwierzę zostało przebadane. Wstępna diagnoza wykazała, że pies musiał przebywać w lesie przez długi czas bez pożywienia i wody. Pupil został objęty opieką weterynaryjną, by mógł odnaleźć kochającą rodzinę, która się nim zaopiekuje.

Porzucenie psa i innych zwierząt jest przestępstwem. Policja apeluje

Policja przypomina, że zwierzęta domowe są całkowicie uzależnione od decyzji człowieka. Z tego względu istotne jest, aby nie przetrzymywać zwierząt w niewłaściwych warunkach. Rażące zaniedbanie i niechlujstwo sprawia cierpienie czworonogom. Porzucenie zwierzęcia przez właściciela lub osobę, która sprawuje nad nim opiekę, jest przestępstwem. Osoby, które się go dopuszczą, są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. "Nie bądź obojętny na cierpienie zwierząt!" - apeluje policja.