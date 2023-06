W nocy z niedzielę na poniedziałek doszło w Krakowie do niepokojącego zdarzenia. Około godziny 1:30 w pobliżu Bramy Floriańskiej funkcjonariusze straży miejskiej zauważyli uciekającego mężczyznę, za którym biegła roztrzęsiona kobieta.

Kraków. Podbiegł do grupy kobiet i szarpnął jedną z nich za nogawkę. "Zaczął filmować jej części intymne"

Strażnicy zainteresowali się niecodzienną sytuacją. Podjechali do kobiety, a ta przekazała im, że goni mężczyznę, który naruszył nietykalność cielesną jej koleżanki. Do całego zajścia doszło w pobliżu punktu gastronomicznego przy ul. Floriańskiej. Grupa koleżanek czekała na swoje zamówienia. "Wtedy to nieznany mężczyzna podszedł do niej od tyłu i wykorzystując fakt, że miała na sobie luźne szorty, szarpnął za nogawkę do góry i zaczął filmować jej części intymne. Gdy zorientowała się, co się dzieje i zaczęła krzyczeć, mężczyzna uciekł" - relacjonuje Straż Miejska w Krakowie.

Kobieta podkreśliła, że jest oburzona zachowaniem sprawcy i chce zgłosić naruszenie nietykalności cielesnej. Funkcjonariusze ruszyli w pościg i szybko ujęli mężczyznę. Na miejsce został wezwany patrol policji, który przejął sprawę.

Naruszenie nietykalności cielesnej w polskim prawie

Zgodnie z art. 217 Kodeksu karnego, "kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, jednak jeśli naruszenie "wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego" lub gdy "pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności", sąd może odstąpić od wymierzenia kary.