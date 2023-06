72-latek podejrzany o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoją rodziną trafił do aresztu, przekazali policjanci z Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Funkcjonariusze zostali zawiadomieni o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który wszczął awanturę pod wpływem alkoholu i stosował przemoc wobec swojej ciężarnej córki. Z informacji podanych przez śledczych wynika, że nie był to jednorazowy incydent, a pokrzywdzona tym razem zgłosiła sprawę policji, ponieważ bała się o życie swoje i nienarodzonego dziecka.

Biała Podlaska. 72-latek znęcał się nad rodziną, bił po twarzy, rzucał przedmiotami, wyganiał z domu

Funkcjonariusze przekazali, że do interwencji doszło przed weekendem (17-18 czerwca) w jednym z domów na terenie powiatu bialskiego. Według policjantów przebywający tam mężczyzna, znajdując się pod wpływem alkoholu, wyzywał swoją ciężarną córkę. 72-latek miał ponadto kopnąć kobietę w brzuch.

Członkowie rodziny poinformowali policjantów, że do podobnych zdarzeń z udziałem 72-latka dochodziło od kilku lat. "Będąc pod wpływem alkoholu, wyzywał, bił po twarzy, rzucał przedmiotami, wyganiał z domu i groził pozbawieniem życia" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Biała Podlaska. 72-latkowi podejrzanemu o znęcanie się nad rodziną grozi do pięciu lat więzienia

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej przychylił się do wniosku policji i prokuratury, decydując się na zastosowanie wobec 72-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna spędzi w areszcie trzy miesiące. Śledczy zebrali również materiał dowodowy, na podstawie którego przedstawiono 72-latkowi zarzut znęcania się nad rodziną. Przestępstwo to jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.