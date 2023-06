Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek (20 czerwca) po godzinie 8 we Wrocławiu. Na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Chałubińskiego transporter opancerzony Rosomak wjechał w samochód osobowy.

Wrocław. Rosomak staranował samochód osobowy

Rosomak jechał ulicą Marii Curie-Skłodowskiej od placu Grunwaldzkiego w stronę mostu Zwierzynieckiego. Poruszając się lewym pasem, staranował osobówkę, która była na prawym.

Nie wiadomo dokładnie, jak doszło do wypadku. Nie ma również informacji o osobach rannych. Kobieta kierująca samochodem została zbadana przez załogę pogotowia ratunkowego.

Wrocławska policja wyjaśnia, jak to się stało, że Rosomak staranował forda

Okoliczności wypadku będą wyjaśniać funkcjonariusze policji - podaje "Gazeta Wrocławska". - Na miejscu są prowadzone czynności. Będziemy wyjaśniać wszelkie kwestie związane z poruszaniem się tego pojazdu oraz jak doszło do tego zdarzenia - przekazał mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rosomak czy M120 Rak? Pojawiają się nieścisłości

Rosomak ma blisko osiem metrów długości, trzy metry szerokości i ponad dwa metry wysokości. Jego masa zależy od wyposażenia (od 16 do 26 ton). Pojazd potrafi poruszać się z prędkością maksymalną do 100 km/h. Kierowca, ze względu na konstrukcję pojazdu, ma ograniczone pole widzenia.

Portal Auto Świat zwrócił uwagę na pewną nieścisłość. Jak podają dziennikarze, wojskowy pojazd, który staranował samochód osobowy, wygląda jak transporter opancerzony Rosomak, w rzeczywistości jest jednak moździerzem samobieżnym M120 Rak.