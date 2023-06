Podczas sobotniego obchodu opiekunowie gdańskiego zoo odkryli z zaskoczeniem, że na wybiegu dla pandek rudych (znanych też jako pandy czerwone i pandy małe) przebywa tylko samica Maja - jej ośmioletni kompan Ponzu gdzieś przepadł. Poszukiwania zwierzaka były krótkie i zakończyły się szczęśliwie - cały i zdrowy Ponzu odpoczywał wysoko na drzewie, 200 metrów od swojej zagrody. Pojawił się jednak problem, bo chociaż panda na drzewo wspięła się bez trudu, to nie potrafiła sama z niego zejść.

REKLAMA

Zobacz wideo Najsłodszy niedźwiadek świata? Nie da się w nim nie zakochać!

W akcję ściągania zwierzęcia trzeba było zaangażować strażaków. "Pandki są świetnymi wspinaczami, a ułatwiają im to grube pazury, dlatego cała akcja musiała odbyć się z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Na dole czekali opiekunowie wyposażeni w odpowiednią siatkę, a w korony drzew wjechał nasz weterynarz" - zrelacjonowali na Facebooku pracownicy zoo w Gdańsku.

61 punktów karnych i 22 tysiące złotych za mandaty. Brawurowy pościg za piratem

W jaki sposób Ponzu udało się wyjść poza wybieg? "Na tę chwilę tylko on zna dokładną odpowiedź. Wszystkie zabezpieczenia działały poprawnie, ale być może nasz chłopak miał dużo szczęścia i trafił na słabsze napięcie w pastuchu elektrycznym" - podejrzewają opiekunowie.

Ponzu uciekł z wybiegu, bo miał dość Mai? Pracownicy zoo wyjaśniają

Do ucieczki samca mogły skłonić tzw. różnice pokoleniowe. Pracownicy warszawskiego zoo zauważają je u swoich podopiecznych - pandek rudych Pabu i Nanu. - Czasem uda się samicy zachęcić samca do zabawy, ale najczęściej on sobie idzie od niej i ma takie: daj mi spokój, idę spać - opowiedziała jedna z opiekunek na antenie Polsat News.

669 zamiast 666 na Hel. Zachodnie media o aferze z "szatańską" linią

Gdańsk. To nie pierwsza ucieczka pandy Ponzu. W lutym pomogła mu wichura

Okazuje się, że puchaty uciekinier z Gdańska ma na koncie więcej takich wybryków. W lutym Ponzu wydostał się z wybiegu po konarze drzewa, który spadł na ogrodzenie podczas wichury. - To jest recydywista - podsumował w rozmowie z Polsat News dr Mirosław Kalicki, lekarz weterynarii z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.