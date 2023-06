Sprawę nagłośniła małopolska "Gazeta Wyborcza". Na początku lipca zeszłego roku ktoś zapytał na olkuskiej grupie facebookowej o opinię na temat lokalnego technikum (Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu). Wpis skomentowała pani Agnieszka, która po różnych napięciach między nią a nauczycielami i dyrekcją szkoły, wypisała swoją córkę z placówki w czerwcu 2022 r. Opowiedziała o niepokojącym zdarzeniu, do którego doszło w tej szkole kilka miesięcy wcześniej, a którym, jej zdaniem, powinna zainteresować się policja i prokuratura.

Nauczycielka z Olkusza miała uderzyć ucznia. Kuratorium nie wszczęło postępowania dyscyplinarnego

Co się wtedy stało? Podczas sprawdzianu nauczycielka języka niemieckiego zauważyła, że trzej uczniowie zaczęli wymieniać się wersjami testów. Zabrała im arkusze, a następnie - jak zrelacjonowała "GW" - "podeszła do jednego z nich i uderzyła go w tył głowy. Na początku następnej lekcji skomentowała też postępowanie chłopców, stwierdzając, że przypomina ono zachowanie Putina".

"Dlaczego dyrektorka nic z tym nie zrobiła? Sprawa powinna trafić na policję i do prokuratury, tymczasem cisza. Napaść nauczycielki na niepełnoletniego ucznia nie była sprowokowana przez niego, nic złego nie zrobił. Dziwię się rodzicom, że godzą się na takie traktowanie swoich dzieci" - napisała pani Agnieszka w komentarzu.

Nauczycielka miała później tłumaczyć, że "uderzyła ucznia lekko otwartą dłonią w głowę", bo była w stanie "ogromnego wzburzenia emocjonalnego". Dodała, że "zachowanie i bezczelne oszukiwanie bardziej przypomina zachowanie Putina, który oszukuje ludzi, niż ucznia". Miała to nazwać "nieszczęśliwym porównaniem".

Jak ustaliła "Wyborcza", dziewięć dni po incydencie dyrektorka ZS nr 1 złożyła do małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak wniosek o "rozważenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego". Dołączyła oświadczenie rodziców uderzonego ucznia, że nie będą wyciągać konsekwencji wobec nauczycielki. Działający przy kuratorium rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli "podjął decyzję o niewszczynaniu postępowania wyjaśniającego". Dlaczego? Kuratorium nie odpowiedziało na pytanie dziennikarki "GW".

Dyrektorka wytoczyła sprawę przeciw matce, która ujawniła incydent

Dyrektorka olkuskiego ZS nr 1 zażądała od pani Agnieszki usunięcia komentarza (w ciągu pięciu dni), sprostowania i przeprosin. "Należy uznać pani wpis jako oszczerczy, bezpodstawny i naruszający moje dobra osobiste. Pani zachowanie godzi także w powagę funkcji, którą pełnię jako funkcjonariusz publiczny" - stwierdziła w piśmie. Pani Agnieszka wpisu jednak nie usunęła. - Napisałam prawdę, nie wstydzę się jej - podkreśliła w rozmowie z "Wyborczą".

W październiku 2022 r. działająca na zlecenie prokuratury policja postawiła pani Agnieszce zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego z art. 226. kodeksu karnego. Grozi za to kara do roku więzienia. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła dyrektorka ZS nr 1. W maju odbyła się pierwsza rozprawa. Adwokat pani Agnieszki wnioskował o umorzenie, ale sąd nie przychylił się do wniosku. Zmienił jednak kwalifikację czynu - na zniesławienie, które jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Grozi za nie kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.



Cały tekst "Nauczycielka uderzyła ucznia, ale przed sądem staje matka, która ujawniła to zdarzenie" można przeczytać na stronie "Gazety Wyborczej"