Prezydentka Łodzi nie zabroni PiS-owi konwencji. Wiemy, na co pójdą pieniądze z dochodu

Prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska zapowiedziała, że nie zabroni zorganizowania Prawu i Sprawiedliwości wielkiej konwencji na Atlas Arenie. Przypomnijmy, obiekt podlega pod Miejską Arenę Kultury i Sportu (MAKiS), którą kieruje Zdanowska, a jest ona prezydentką miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Prezydentka Łodzi nie zabroni PiS-owi konwencji. Mówi, na zostaną przeznaczone pieniądze

"W Łodzi jest miejsce dla każdego. Nie zabronię PiS-owi zrobienia konwencji w Atlas Arenie. Dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat. Ale cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro" - napisała w mediach społecznościowych prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska.

O dylemacie, czy władze miasta zezwolą na wynajem obiektu pisaliśmy w Gazeta.pl w czwartek. Onet donosił wówczas, że trwają negocjacje ze spółką, a prawdopodobieństwo wynajęcia areny wzrasta ze względu na pustki w kalendarzu obiektu.

Wielka konwencja PiS. Planowany udział co najmniej 10 tys. osób

PiS planuje wielką konwencję, która "w zamierzeniach ludzi prezesa przewyższy rozmachem tzw. programowy 'ul' z Warszawy, na którym w maju PiS ogłosił plan podniesienia świadczenia 500 plus do 800 plus" - informował Onet. W wydarzeniu udział ma wziąć co najmniej 10 tys. działaczy oraz zwolenników partii, odbędzie się ono 24 czerwca w Łodzi.

Wielka konwencja PiS w Atlas Arenie? Trwają negocjacje

Na temat konwencji wypowiadał się poseł PiS Bartosz Kownacki na antenie Radia Maryja. - Tutaj też trzeba się zmobilizować, przyjść i być obecnym. To wydarzenie musi być dobrze przygotowane, ono musi pokazać siłę Prawa i Sprawiedliwości, bo jesteśmy największą formacją w Polsce, na którą najwięcej wyborców oddaje głos i to musi być później widoczne w przekazie i działaniach kampanijnych. Konwencja jest jednym z takich elementów, gdzie prezentuje się program i mobilizuje się swój elektorat - mówił.