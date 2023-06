O tym, że śledczy ponownie zajmą się sprawą śmierci 25-letniej Pauliny Antczak, pisaliśmy przed miesiącem. 8 maja Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił bowiem wyrok uniewinniający partnera dziewczyny Dawida Z. z zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci i nieudzielenia pomocy. Sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania (proces może rozpocząć się w ciągu najbliższych miesięcy), jednak nie zmieniono kwalifikacji prawnej czynu, choć zabiegali o to rodzice Pauliny. To właśnie oni na własną rękę zebrali dowody wskazujące na to, że młoda dziewczyna mogła zostać otruta. Obszerny materiał w tej sprawie zebrała m.in. "Interwencja" Polsatu. Dziennikarze tego programu skontaktowali się z rodzicami i przyjaciółką zmarłej.

Paulina zmarła w tajemniczych okolicznościach. "Dawid nie jest taki, na jakiego wygląda"

Paulina pochodziła z okolic Kalisza, a studiowała i mieszkała we Wrocławiu, w kawalerce, którą kupili jej rodzice. Zamieszkał tam również jej partner Dawid Z. W rozmowie z dziennikarzami "Interwencji" przyjaciółka nieżyjącej kobiety powiedziała, że pochodził z patologicznej rodziny. Miał też żonę, która uprzedzała kiedyś Paulinę, "że Dawid nie jest taki, na jakiego wygląda", twierdziła też, że ją bił.

Pan Kazimierz, ojciec Pauliny, mówił z kolei, że partner jego córki był karany m.in. za udział w kradzieżach samochodów czy poświadczenie nieprawdy, by wyłudzić kredyt. - Zawsze dostawał wyrok tylko w zawieszeniu. Marihuanę uprawiał w mieszkaniu, pieniędzy mogło na pieluchy nie być, ale na "białe", czyli narkotyki, musiało być, tak jak to jego żona określiła - mówił ojciec zmarłej dziewczyny. Rodzice 25-latki po pewnym czasie zauważyli u niej siniaki. Dziewczyna tłumaczyła, że uderzyła się o umywalkę czy w autobusie. Z powodu zazdrości partnera bardzo zmieniła też styl życia i przestała wychodzić na imprezy.

Minęły trzy lata związku, a między młodymi ludźmi coraz częściej dochodziło do sporów i awantur. Paulina zaczynała mówić o rozstaniu, wtedy Dawid rozgłosił znajomym, że miał nakryć ją na zdradzie z ich znajomym Jackiem. Przyjaciółka Pauliny wyjaśniała jednak, że mężczyzna często nocował u pary, a jeśli dziewczyna miałaby być z nim w związku, stałoby się to już dawno.

Tego dnia Paulina miała porozmawiać z Dawidem. Kolejnego już nie żyła

23 września 2014 roku. Tego dnia Paulina miała zamiar przeprowadzić z Dawidem "ostateczną rozmowę". Kolejnego dnia nad ranem Dawid miał znaleźć ją martwą ok. godz. 5 nad ranem, choć do swojego ojca pisał już o 3:29, że dziewczyna nie żyje. Z niewiadomych powodów podczas postępowania śledczy stwierdzili, że do tego czasu trzeba dodać dwie godziny.

Rodzice Pauliny opisali, że na zdjęciach z miejsca śmierci Pauliny widać, że miała siniaki i była pobita. Widoczny miał być też ślad po wkłuciu na ręce i tajemnicza kroplówka, która zniknęła po zrobieniu zdjęć i do tej pory się nie odnalazła. Według prokuratora to ślad po reanimacji przeprowadzanej przez ratowników, ale według ojca pogotowie nie dysponowało takim przedmiotem, zwrócił też uwagę, że wyglądała na świeżo opróżnioną.

Rodzina ma duże wątpliwości dotyczące poprawności postępowania, jakie przeprowadzono w sprawie śmierci ich córki. Jak twierdzą, do mieszkania wpuszczane były osoby trzecie - członkowie rodziny Dawida, a także te niespokrewnione, które wchodziły, zabierały różne przedmioty i wychodziły. Bez zgody bliskich zmarłej zutylizowano też jej ubrania - wskazuje Marek Poteralski z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Zmarła z powodu alkoholu, choć była trzeźwa? "1000-krotnie przekroczona dawka" leku na serce

Prokurator stwierdził, że doszło do śmierci we śnie, a powodem miało być upojenie alkoholowe. Na rzekomy problem Pauliny z alkoholem wskazywał jej partner. Biegli ustalili, że wątroba zmarłej była w dziwnym, nadzwyczajnym stanie, a śledczy uznali, że to właśnie przez alkohol. W momencie śmierci Paulina miała jednak zerowe stężenie alkoholu we krwi. W listopadzie ubiegłego roku rodzice Pauliny doprowadzili do ekshumacji szczątków córki. Z badań toksykologicznych, które przeprowadzono, wynikało, że zmarła miała w organizmie bardzo duże stężenie Amiodaronu - leku na arytmię serca. Paulina takich problemów nie miała i nie przyjmowała leku.

- Wszędzie, gdzie się nie spojrzeć na wyniki badań z kilku części ciała, mamy Amiodaron. Dopuszczalna dawka jest 1000-krotnie przekroczona - po ośmiu latach od śmierci, tak że ile było w momencie śmierci, nie wiadomo - przekazał ojciec zmarłej. Lek ten po przedawkowaniu może wywołać śmierć, co ważne - może wywołać pośmiertne stłuszczenie wątroby - zwróciła uwagę pełnomocniczka rodziny Eliza Kuna w rozmowie z dziennikarzami "Interwencji".