Według ustaleń śledczych Radosław D. wynajmował wielopokojowe mieszkanie znajdujące się na ulicy Stawowej we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) w latach 2009-2014. Lokatorami były najczęściej młode kobiety wobec których, jak się okazało, Radosław D. dopuścił się licznych przestępstw.

Zobacz wideo Policja zatrzymała 34-latka, który przez lata molestował seksualnie nieletnie córki swojej partnerki.

Wrocław. Wynajmował mieszkanie młodym kobietom. Potem je gwałcił

Prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzuty dotyczące gwałtu, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej, wykorzystania bezbronności i doprowadzenia do obcowania płciowego. Ponadto Radosław D. usłyszał zarzut znęcania się oraz oszustwa. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wnioskowała o to prokuratura z uwagi na obawę matactwa.

Podejrzany wynajmował mieszkanie młodym kobietom przez pięć lat. Prokuratura szuka kobiet, które mogą mieć informacje związane z tą sprawą. "W związku z toczącym się śledztwem prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób, które przebywały w mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego Radosława D. i miały z nim kontakt lub były świadkami przestępstw" - poinformowała Prokuratura Krajowa. Mężczyzna za popełnione przestępstwa może spędzić 12 lat w więzieniu.

Wrocławska policja poszukuje także sprawcy gwałtu, do którego doszło niedawno w dzielnicy Krzyki. Policja udostępniła wizerunek mężczyzny podejrzanego o to przestępstwo. W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu, funkcjonariusze proszą o kontakt z Wydziałem Kryminalnym.

Mężczyzna poszukiwany przez policję we Wrocławiu Fot. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.