Policjant zabrał dziecko na lody. Nagle został napadnięty i pobity. "Za to, że jesteś psem"

Policjant był w cywilu i po służbie, gdy wybrał się ze swoim 5-letnim dzieckiem na spacer i lody. Nagle napadło na niego dwóch młodych mężczyzn i brutalnie go pobili, a gdy próbował dodzwonić się po pomoc - usiłowali najechać na niego samochodem. "Za to, że jesteś psem" - mieli powiedzieć mężczyźnie. Do napaści doszło w Warszawie, śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura w Mławie.

