Mecz Polska-Niemcy. Jak dojechać na Stadion Narodowy? Przewidywane są utrudnienia w ruchu

W piątek 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz towarzyski Polska-Niemcy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Z tego powodu pojawią się zmiany w komunikacji miejskiej. Jak dojechać na stadion?

Mecz Polska-Niemcy. Jak dojechać na Stadion Narodowy w Warszawie? Komunikacja miejska ułatwi dojazd

Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, aby dotrzeć na stadion PGE Narodowy, najlepiej wybrać metro, ponieważ pociągi drugiej linii podjeżdżają na stacje z częstotliwością ok. 4 min. Dojazd ułatwią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Pomocne w dotarciu na mecz mogą okazać się również tramwaje kursujące mostem Józefa Poniatowskiego.



W Warszawie od godz. 18:30 do ok. godz. 20:45 strefa Saskiej Kępy zostanie zamknięta dla indywidualnego ruchu kołowego. Przewidziane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu na obszarze: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych i ul. Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wał Miedzeszyński, ul. Afrykańską i ul. Bora-Komorowskiego. Ograniczenia te nie dotyczą taksówek, autobusów, jednośladów i pojazdów należących do osób z identyfikatorami SK.

W zależności od sytuacji policja może zamknąć poszczególne ulice. "W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 18:00 do zakończenia rozwozu kibiców (około godz. 23:00), autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście" - czytamy na stronie WTP. Jeśli ulice Sokola, Zamoście i J. Zamoyskiego zostaną wyłączone z ruchu, na trasy objazdowe zostaną skierowane linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Warszawa. Powrót z meczu Polska-Niemcy. Jakie utrudnienia w ruchu mogą wystąpić?

Po zakończeniu meczu, który według planu ma skończyć się o godzinie 22:30, może nastąpić ewentualne zamknięcie dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a, a rondem J. Waszyngtona. W takim wypadku składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Natomiast tramwaje linii 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. S. Starynkiewicza, a na Pradze zakończą się na pętli Ratuszowa-ZOO. Z kolei tramwaje linii 22 po stronie Śródmieścia dojadą na pl. S. Starynkiewicza, a na Pradze będą jeździły w pętli Wiatraczna - al. Zieleniecka - al. Waszyngtona - Wiatraczna. Zostanie uruchomiona także zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Trasa Łazienkowska - most Łazienkowski - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - al. J. Waszyngtona - Wiatraczna. Autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.