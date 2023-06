Żmija ukąsiła 14-latkę w Tatrach. Dziewczynka trafiła do szpitala

Do przypadkowego spotkania nastolatki z wężem doszło w czwartek (15 czerwca) w Tatrach. 14-letnia dziewczynka została ugryziona przez żmiję zygzakowatą. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, ze względu na niebezpieczny dla zdrowia i życia jad zwierzęcia dziecko trafiło na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie otrzymało niezbędną pomoc medyczną.

REKLAMA

Zobacz wideo Ignorowanie znaku STOP to najczęściej popełniany błąd na przejazdach kolejowych

Najgroźniejszy wąż w Polsce. Możesz na niego natrafić w Tatrach

O realnym ryzyku spotkania na górskim szlaku żmii zygzakowatej Tatrzański Park Narodowy informował już pod koniec kwietnia bieżącego roku. Węże z tego gatunku zostały zaobserwowane w Dolinie Chochołowskiej. Posiadają wyjątkowo silny jad, który czyni je najniebezpieczniejszym wężem w Polsce. Można je poznać po charakterystycznym ubarwieniu przypominającym zygzak, choć zdarza się, że występują one również w wersji czarnej.

"Żmija atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniego dla niej zagrożenia, najczęściej odruchowo, gdy się na nią przypadkowo nadepnie lub zaskoczy w miejscu, gdzie nie ma możliwości dalszej ucieczki. O ile ma taką możliwość, zawsze 'schodzi' człowiekowi z drogi" - opisuje na swoim Facebooku Tatrzański Park Narodowy. Zwierzęta te najczęściej spotkamy w miejscach nasłonecznionych na przykład na kamieniach.

Małopolski KOD szuka chętnych do pilnowania wyborów. Największe potrzeby w mniejszych miejscowościach

Co zrobić, gdy ugryzie nas żmija? Najważniejsze jest powiadomienie służb ratunkowych

Jeśli doświadczyliśmy bliskiego spotkania z jadowitym wężem, które zakończyło się dla nas ugryzieniem, w pierwszej kolejności powinniśmy wykonać telefon do służb ratunkowych. Nigdy nie mamy bowiem pewności co do tego, czy zwierzę uwolniło swój jad, czy może skończyło się wyłącznie na powierzchownej ranie. W następnym kroku należy ograniczyć rozprzestrzenianie się trucizny poprzez unieruchomienie ugryzionej kończyny i ułożenie jej poniżej poziomu serca. Ranę możemy przemyć wodą z mydłem. Odradza się natomiast wysysanie jadu z rany czy stosowanie opaski uciskowej.

Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą może mieć swoje konsekwencje w postaci wstrząsu, dlatego osoba poszkodowana powinna pozostać przez dobę na obserwacji w szpitalu. Szczególnie narażone na komplikacje po ukąszeniu są dzieci, których mała waga ciała sprawia, że do wyrządzenia szkód w ich organizmach potrzeba mniejszej dawki jadu.