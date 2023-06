"Zabiję tu dziecko" w katowickich blokach. Wyznaczono nagrodę za informacje o sprawcy

Policji nie udało się jeszcze ustalić, kto odpowiada za niepokojące napisy, które pojawiły się w kilku budynkach na osiedlu w Katowicach (województwo śląskie). Chodzi o bloki przy ul. Chrobrego, Piastów i Tysiąclecia. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wyznaczyła nagrodę w nadziei, że to pomoże szybciej zidentyfikować sprawcę.

Niepokojące napisy w windzie. Spółdzielnia wyznaczyła nagrodę

"W związku z groźbami zabicia dziecka, które pojawiły się w blokach naszego osiedla, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach wyznaczył nagrodę w wysokości 11000 zł za przekazanie informacji pozwalających na ustalenie sprawcy" - czytamy na stronie internetowej spółdzielni. Jak dodano w komunikacie, "wszelkie informacje proszę przekazywać bezpośrednio do Komisariatu nr 7 Policji lub telefonicznie pod numer 47 851 39 00".

"Zabiję tu w bloku dziecko za kilka dni". Sprawę zgłoszono na policję

O napisach, które pojawiły się w ostatnim czasie w niektórych katowickich blokach, informowaliśmy już 13 czerwca. Wówczas na jednej z grup na Facebooku pojawiło się zdjęcie windy, w której ktoś napisał flamastrem: "Zabiję w tej klatce dziecko za kilka dni. Usłyszycie o mnie". Do napisu dorysowano też dwie uśmiechnięte buźki.

"Zabiję w tej klatce dziecko za kilka dni". Sprawą zajęła się policja

Napisy usunięto jeszcze tego samego dnia. Według lokalnych mediów pojawiły się one w co najmniej sześciu blokach i umieściła je ta sama osoba, na co wskazywał charakter pisma czy użyty flamaster. "Super Express" informował, że sprawa została już zgłoszona na policję, co potwierdziła rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Katowicach podkom. Agnieszka Żyłka. - Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo śledcza, a także dzielnicowi, którzy rozpytywali mieszkańców. Nie wykluczamy żadnej wersji, w tym tej, która mówi o czynie chuligańskim. Czynności w tej sprawie trwają - informowała wówczas.