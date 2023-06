Do zdarzenia doszło w czwartek (15 czerwca) na drodze wojewódzkiej numer 579 w miejscowości Roztoka (woj. mazowieckie). 70-latka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych. Towarzyszyła jej wnuczka.

REKLAMA

Zobacz wideo Ignorowanie znaku STOP to najczęściej popełniany błąd na przejazdach kolejowych

Roztoka. 70-latka nie wykazywała funkcji życiowych

Policja w Starych Babicach otrzymała zgłoszenie o wypadku około godz. 7.30. Na miejsce zdarzenia zostały oddelegowane służby, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Potrącona kobieta nie wykazywała funkcji życiowych. - Strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej - przekazał dziennikarzom TVN kapitan Kazimierz Jaworski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Nożownik ze Stalowej Woli zatrzymany. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa

Babcia zginęła na oczach wnuczki. Kierowca był trzeźwy

Pomimo podjętej reanimacji kobieta zmarła - przekazała Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego. 70-latka przechodziła przez pasy z 10-letnią wnuczką. Dziecko nie odniosło żadnych obrażeń. Sprawca wypadku był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia pojawił się prokurator.

Pomorskie. Babcia potrąciła autem wnuka. Miał dwa lata, nie żyje

Wypadki na polskich drogach

Jak wynika ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji, w okresie styczeń-marzec 2023 r. doszło w Polsce do 3893 wypadków drogowych. To mniej o 5,1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. (4104 wypadki). Choć liczba wypadków w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że nasz kraj jest na 26 miejscu w rankingu bezpieczeństwa drogowego wśród 31 państw uwzględnionych w raporcie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod względem zgonów drogowych na milion mieszkańców - pisał portal Moto Fakty.