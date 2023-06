Poruszające ogłoszenie dotyczące historii pani Małgorzaty pojawiło się na profilu "Dzisiaj w Gliwicach" na Facebooku. Z listu wynika, że 16 października 1953 roku na klatce schodowej przy ulicy Górnych Wałów w Gliwicach (województwo śląskie) została porzucona 12-miesięczna dziewczynka. Panią Małgorzatę znalazła wówczas Agnieszka Wojewoda, która była w odwiedzinach u zięcia. Po znalezieniu dziewczynki kobieta wróciła do mieszkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Pani Małgorzata szuka rodziny. 70 lat temu ktoś porzucił ją na klatce schodowej. "Ono ma rok 12 października"

Wówczas znalazła karteczkę, którą ktoś zostawił pod sweterkiem. "To dziecko jest dla Wygody Stanisławy, może sobie wziąć bo ona nie ma, ono ma rok 12 października" (pisownia oryginalna - red.) - brzmiała treść kartki. Stanisława Wygoda była wówczas w pracy w restauracji Odra. Pani Agnieszka wzięła więc dziecko ze sobą i poszła do pracy Stanisławy. Kobieta nie rozpoznała jednak, czyja może być dziewczynka.

Na początku Stanisława chciała wziąć dziecko, jednak ostatecznie wycofała się z tej decyzji. Dziewczynka została zaniesiona na Komendę Milicji Obywatelskiej w Gliwicach. Po konsultacji z funkcjonariuszami pani Agnieszka zabrała dziewczynkę do siebie, by ta mogła przenocować w domu. Następnego dnia ponownie zabrała roczne dziecko na komendę.

W jednostce pracowała Krystyna Kucharska, która "przygarnęła z serca dziewczynkę" i wraz z mężem Dominikiem "weszli w rolę rodziców", występując do sądu o przysposobienie dziecka. Sąd wydał zgodę i nadał dziewczynce imię Małgorzata. Dziewczynka zamieszkała z nową rodziną w mieszkaniu przy ul. Młyńskiej 12.

"Lakonicznie przeprowadzone śledztwo ws. podejrzanej o porzucenie dziecka nie doprowadziło do ustalenia rodziców biologicznych dziewczynki. Ta dziewczynka to moja mama. Dlatego każdego, kto może mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tamtych wydarzeń, proszę o kontakt" - napisała córka pani Małgorzaty. Do wiadomości dołączony jest numer komórkowy: 600 128 990.