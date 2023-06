Policjanci z Krasnegostawu (województwo lubelskie) poszukują 26-letniego Marcina Ambrożego. Mężczyzna był widziany ostatnio 3 czerwca w Kraśniczynie (pow. krasnostawski), kiedy po południu wyszedł z psem. Od tamtej pory rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu.

Lubelskie. Zaginął Marcin Ambroży z Kraśniczyna. Wyszedł z psem i nie wrócił do domu

Marcin jest mieszkańcem Kraśniczyna. W dniu zaginięcia prawdopodobnie miał na sobie koszulę z krótkim rękawem i krótkie spodnie. Mężczyzna mógł wziąć ze sobą plecak podróżny koloru i typu wojskowego. 26-latek ma średnią budowę ciała, 187 cm wzrostu, krótkie włosy w odcieniu ciemnego blondu i brązowe oczy. Jak informuje policja, mężczyzna może mieć kilkudniowy zarost.



Mundurowi prowadzili poszukiwania, jednak bez skutku, dlatego proszą o kontakt osoby, które widziały mężczyznę lub znają miejsce jego pobytu. Informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu 26-latka, można zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie pod nr tel. 47 8133 290 lub 112.

Jak reagować po zaginięciu bliskiej osoby? Nie trzeba czekać

Jak informuje portal zaginieni.pl, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Policja ma bowiem obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby. W tym celu należy osobiście udać się na najbliższy komisariat policji. Wcześniej warto zapisać sobie jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach oraz koniecznie przekazać najbardziej aktualne zdjęcie zaginionej osoby.



Warto też wcześniej skontaktować się z osobami znajomymi lub przekazać funkcjonariuszom do nich kontakt. Po złożeniu zawiadomienia należy upewnić się, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Policja powinna też wydać zaświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia.