Pani Anna opowiedziała dziennikarzom "Gazety Wrocławskiej" o tajemniczym napastniku grasującym w stolicy Dolnego Śląska. Mężczyzna z fryzurą "na irokeza" miał napaść swoją ofiarę w biały dzień, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Po opisaniu tej historii pojawiło się więcej osób, które twierdzą, że były świadkami ataków dokonywanych przez mężczyznę. Niewiele wiadomo na jego temat, a policja nie zabiera w tej sprawie głosu.

Pani Anna powiedziała, że do zdarzenia doszło 6 czerwca, gdy razem z mamą oprowadzała po Wrocławiu pochodzącą z Niemiec parę znajomych seniorów. Kobieta twierdzi, że została uderzona w twarz, gdy pchała wózek, na którym siedziała osoba z niepełnosprawnością.

- Odwróciłam się, bo pomyślałam, że coś mi wyleciało z kieszeni i jakaś miła osoba to zauważyła. Zamiast tego zaatakował mnie młody mężczyzna, bardzo szczupły, o jasnej karnacji, z głęboko osadzonymi oczami i kościstymi policzkami oraz irokezem. W trakcie uderzenia powiedział coś do mnie, prawdopodobnie w obcym, wschodnio brzmiącym języku, ponieważ zupełnie go nie zrozumiałam. Uderzył mnie i uciekł. Nic mi nie zabrał ani niczego nie ukradł - relacjonowała pani Anna.

Gdy pani Anna opisała swoją historię na Facebooku, pojawiły się kolejne osoby twierdzące, że miały styczność z agresorem. "W niedzielę (4 czerwca), jadąc z dziewczyną o azjatyckiej urodzie, też zdarzyła się podobna sytuacja. Zatrzymała się, aby zrobić miejsce wymijającemu ją rowerzyście. Ten facet uderzył ją z impetem w twarz, po czym uciekł" - napisano w jednym z komentarzy. Informowano również, że mężczyzna "zaatakował kobietę na ulicy Oławskiej", a pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy ofierze.

Część internautów pisała, że do napadów dochodziło także w ubiegłym roku. "Widziałam, jak minionego lata próbował dziecku wyrwać torbę z laptopem. Często kręci się po rynku i prowadzi dialog sam ze sobą" - przekazała jedna z użytkowniczek.

Policja nie reaguje na doniesienia o napastniku z irokezem? "On chyba nie jest aż tak groźny"

Jedna z osób komentujących wpis pani Anny przedstawiła więcej informacji na temat napastnika. "Kojarzę go. Ma na imię Damian. Jest z Psiego Pola. Ma 'żółte papiery', siedział kilka razy w szpitalu psychiatrycznym i dla służb to problem, wolą go zignorować. Dobrze go znają policjanci i strażnicy miejscy, choć jest nieobliczalny. Pamiętam, kiedy pracowałam w gastronomii w 2015 roku i pamiętam, jak stwarzał zagrożenie. Tyle lat i chodzi bezkarnie" - napisano.

Wzmianka o ignorowaniu napastnika przez służby pokrywa się z relacją pani Anny. Kobieta stwierdziła, że policja nie potraktowała jej zgłoszenia wystarczająco poważnie, gdy poinformowała funkcjonariuszy o zajściu z 6 czerwca. - "Wie pani, on chyba nie jest aż tak groźny, jak pani opowiada" - usłyszałam, po czym całkowicie zwątpiłam. A co, jeśli uderzyłby mnie pięścią lub miał przy sobie nóż czy kwas? Mogłam tam być z dzieckiem, któremu też mogło się coś stać. Czy na rynku jest bezpiecznie? Czy wrocławska policja ma to w poważaniu? - zapytała pani Anna. Dziennikarze "Gazety Wrocławskiej" próbowali skontaktować się w tej sprawie z policję, ale funkcjonariusze nie udzielili odpowiedzi na zadane im pytania.