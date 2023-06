Tragiczne odkrycie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

Do przypadkowego odkrycia ciała doszło w miniony wtorek (14 czerwca) w godzinach wieczornych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Jak przekazali ratownicy górscy, w chwili śmierci młody mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Nitras: Tworzymy system by uniknąć nieprawidłowości

Ciało w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Okoliczności śmierci mężczyzny zbada policja

Jak przekazał w środę rano Polskiej Agencji Prasowej Dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ciało młodego mężczyzny zostało przetransportowane do szpitala w Zakopanem za pomocą śmigłowca. Przyczyna jego śmierci pozostaje na razie nieznana. Prokuratura zdecydowała o zatrzymaniu ciała do dalszych badań celem wyjaśnienia okoliczności zgonu.

Małopolski KOD szuka chętnych do pilnowania wyborów. Największe potrzeby w mniejszych miejscowościach

Seria śmiertelnych zdarzeń w Tatrach. Z przełęczy Zawrat spadła kobieta

To nie pierwsza w tym tygodniu interwencja ratowników TOPR zakończona transportowaniem do szpitala osoby zmarłej. W poniedziałek 12 czerwca w godzinach wieczornych doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia na przełęczy Zawrat. Pokonująca szlak w towarzystwie partnera kobieta potknęła się i spadła z kilkuset metrów w kierunku przełęczy. Dotarcie do poszkodowanej utrudniały trudne warunki pogodowe. Ostatecznie ratownikom udało się znieść ze szlaku ciało kobiety, która poniosła śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Partner zmarłej został sprowadzony przez służby bezpiecznie ze szlaku. Do tragedii przyczynił się między innymi nieodpowiedni ubiór pary - zarówno kobieta jak i mężczyzna mieli na sobie letnie obuwie. Nie zadbali również o profesjonalny sprzęt górski niezbędny na wybranym przez nich szlaku, na który udali się zbyt późno.