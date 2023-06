W Broniszewicach (woj. wielkopolskie) od lat funkcjonuje dom pomocy społecznej "Dom Chłopaków". Placówkę prowadzą siostry zakonne, które opiekują się 67 chłopcami. Dominikanki otrzymują wsparcie od darczyńców, ale fundusz zasilają również dotacje, które wspomagają utrzymanie dzieci. Niedawno pojawiła się informacja, że zakonnice stracą niebagatelną sumę pieniędzy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Benedetta" - film o XVII-wiecznej zakonnicy zakochującej się w nowicjuszce wzbudza kontrowersje [ZWIASTUN]

Broniszewice. DPS zakonnic mógł stracić 600 tys. zł. Wojewoda zabrał głos

W sobotę 10 czerwca zakonnice opublikowały w swoich mediach społecznościowych informację o otrzymaniu pisma z Urzędu Wojewódzkiego. Wynikało z niego, że DPS straci 600 tys. zł, które stanowią 1/3 rocznej dotacji. Pieniądze były przeznaczane na utrzymanie chłopców. Jak stwierdziły dominikanki, w wyniku tej decyzji przez cztery miesiące tego roku nie mogą funkcjonować jako dom. "Smutek zalał nasze serca, że tak niesprawiedliwie zostali potraktowani najsłabsi i odrzuceni i tak zwani niepotrzebni" - oznajmiły zakonnice we wpisie.

"Robimy wszystko, aby chłopcy nie odczuli konsekwencji tej niezrozumiałej dla nas decyzji władz państwowych. Nie tracimy nadziei, że po raz kolejny będziecie z nami i pomożecie nam udźwignąć konsekwencje niesprawiedliwego traktowania chłopaków, którzy w tej sytuacji wydają się być osobami niepotrzebnymi i bardzo pokrzywdzonymi przez podejmujących tak bezsensowną decyzję" - informowały dominikanki we wpisie.

Drogo, oj drogo. Słoneczny Wrotków zaczyna sezon. Ceny biletów poszły w górę

Sprawę skomentował wojewoda wielkopolski, który w swoich mediach społecznościowych poinformował, że dom pomocy społecznej otrzyma potrzebne wsparcie. Michał Zieliński oznajmił we wpisie, że na podstawie art. 155 ustawy o pomocy społecznej przyśpieszył decyzję o przekazaniu środków na dofinansowanie działalności m.in. Domu Chłopaków w Broniszewicach. "Środki na miejsca opieki nad najbardziej potrzebującymi jej osobami otrzymają odpowiednie wsparcie państwa. Nie zostawimy samorządów samych w ich statutowych zadaniach"- czytamy we wpisie wojewody.

Alarm we wrocławskim oknie życia. Zakonnice znalazły niemowlaka

Dom Chłopaków w Broniszewicach. Zakonnice opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami

Dom zapewnia schronienie wielu potrzebującym, którzy cierpią na schorzenia, takie jak zespół Downa, autyzm i dziecięce porażenie mózgowe. Część podopiecznych to dzieci z niepełnosprawnościami, które skutkują dużymi problemami lub brakiem wzroku lub słuchu. Niektórzy z chłopców nie są w stanie wstać z łóżka.



"Wśród nich jest Jarek, którego wszędzie pełno, są nierozłączne bliźniaki Mikołaj i Maciej. Mamy także tutaj Mikołaja, który chodzi, mówi i widzi - jest naszym cudem. Jest i Kaziu, który ujmuje swoją wdzięcznością, przepraszając siostrę Elizę, że zapomniał jej podziękować za cukierka. I ci, którzy żyją przykuci do łóżek, a mimo to potrafią się uśmiechnąć, gdy przychodzimy" - czytamy na stronie "Domu Chłopaków".



Zakonnice są wspierane przez darczyńców, dzięki którym mogły przeprowadzić remont elewacji zabytkowego pałacu. Jest to budynek, w którym blisko 100 lat temu dominikanki założyły dom dla chłopców. Rozpoczęto również budowę kaplicy, która ma zmieścić więcej osób podczas modlitwy.