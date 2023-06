Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 czerwca w hotelu we Wrześni (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że podczas organizowanego tam wieczoru kawalerskiego doszło do sprzeczki między dwoma mężczyznami.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaatakował policjantów podczas interwencji. Widłami zranił policyjnego psa

Tragiczny wieczór kawalerski we Wrześni. Nie żyje 28-letni uczestnik imprezy

Sprzeczka miała przerodzić się w bójkę, w wyniku której 28-latek miał upaść i doznać poważnego urazu głowy. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia, a poszkodowany został przewieziony do szpitala specjalistycznego.

"O życie nieprzytomnego mężczyzny z urazem mózgowo-czaszkowym walczyli lekarze na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu" - podało Radio Warta. Niestety, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Wakacje nad morzem bez lodów i smażonej ryby? To realny scenariusz

Zarzuty po wieczorze kawalerskim we Wrześni. 38-latek zasłania się niepamięcią i nie przyznał się do winy

W sprawie zatrzymano 38-latka, który na co dzień mieszka w powiacie gnieźnieńskim. Prokuratura przedstawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Niewykluczone jednak, że kwalifikacja czynu zostanie zmieniona po tym, jak śledczy otrzymają pełne wyniki sekcji zwłok 28-latka.

Kamil z Częstochowy. Pracownicy socjalni byli w domu po poparzeniu 8-latka

Sąd Rejonowy we Wrześni nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego. 38-latek nie przyznał się do winy, zasłaniając się niepamięcią. Według prokuratury jest to główna linia obrony mężczyzny, chociaż sądy w Polsce nie uznają tego argumentu za okoliczność łagodzącą.