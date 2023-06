Trzyletnia dziewczynka weszła do żaru po ognisku. "Jedyna pozytywna informacja jest taka..."

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w środę (6 czerwca) we wsi Bibianki (województwo wielkopolskie, powiat ostrowski) doszło do bardzo groźnego zdarzenia z udziałem trzyletniej dziewczynki. Na miejscu interweniował zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował dziecko do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Bibianki. Trzyletnia dziewczynka weszła do żaru po ognisku

W środę we wsi zorganizowano ognisko, które nie zostało dogaszone. Do żaru weszła trzyletnia dziewczynka. Jak czytamy, dziecko doznało oparzeń trzeciego stopnia i trafiło na oddział chirurgii i traumatologii dziecięcej z pododdziałem leczenia oparzeń. Dr n. med Witold Miaśkiewicz, ordynator oddziału, przekazał PAP, że dziewczynka będzie musiała przejść operację w celu dokonania przeszczepu. - Jedyna pozytywna informacja jest taka, że doszło do oparzenia 15 procent ciała, w wyniku czego nie generuje się stan zapalny - dodał medyk.

Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń

Wyróżniamy cztery stopnie oparzeń: 1) powierzchowne, 2) pośredniej grubości, 3) pełnej grubości oraz 4) głębszej struktury. Oparzenie trzeciego stopnia to oparzenie głębokie z widocznymi bliznami, które dotyka także nerwów, podskórnej tkanki tłuszczowej i naczyń krwionośnych oraz wywołuje dość dużą bolesność. W niektórych przypadkach konieczny jest przeszczep skóry. W przypadku objęcia więcej niż 10 proc. powierzchni ciała mówimy o poparzeniu ciężkim.

Jeśli dojdzie do poparzenia, w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie czynnika, które je powoduje. Jeśli oparzenie jest powierzchowne, wystarczy schłodzić poparzone miejsce wodą o letniej temperaturze. W ten sposób minimalizujemy ryzyko pogłębiania się oparzenia. Nie należy do tego wykorzystywać jednak zimnej wody. Jeśli dochodzi do lekkiego oparzenia, domowa pierwsza pomoc zakłada także zabezpieczenie narażonego miejsca jałowym opatrunkiem. W przypadku poważniejszego poparzenia najpierw należy odciąć źródło ognia lub energii, pamiętając przy tym o własnym bezpieczeństwie. Ogień na człowieku gasi się poprzez okrywanie kocem, polewanie wodą lub toczenie osoby po podłożu. Następnie należy zadzwonić na pogotowie i straż pożarną. Trzeba pamiętać o ściągnięciu z osoby poszkodowanej biżuterii i - jeśli jest to możliwe - usunięciu ubrania z poparzonych obszarów (nie wolno go jednak odrywać, jeśli doszło do stopienia się ze skórą).