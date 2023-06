Duchowny Łukasz R. przez wiele lat był asystentem młodzieżowego stowarzyszenia, a także koordynatorem Światowych Dni Młodzieży w Ełku. Według ustaleń Onetu ksiądz został właśnie skazany za wykorzystanie seksualne osoby nieletniej.

Ełk. Ksiądz z diecezji ełckiej skazany za wykorzystanie seksualne osoby nieletniej

W październiku 2022 roku ksiądz Łukasz R. został skazany, a w marcu 2023 roku wyrok się uprawomocnił - potwierdził to sędzia Tomasza Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu, w rozmowie z Onetem. Duchowny został skazany z art. 198 Kodeksu karnego. Mówi on o seksualnym wykorzystaniu niepoczytalności lub bezradności. Jak wynika z informacji przekazanych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, duchowny odpowiadał też za art. 199 par. 3 Kodeksu karnego, który stanowi, że "karze określonej w par. 2 podlega, kto doprowadza małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej, lub osobistej, albo jej obietnicy".

Powołano się również na art. 199 par. 1 Kodeksu karnego, według którego każdy "kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech". Z ustaleń Onetu wynika, że Łukasz R. został skazany na trzy lata i cztery miesiące pozbawienia wolności. Nie może też kontaktować się z osobą pokrzywdzoną, podejmować pracy na stanowiskach związanych z edukacją, opieką lub leczeniem osób niepełnoletnich na 15 lat. Ksiądz został również zobligowany do wypłacenia pokrzywdzonej osobie 25 tys. zł.

Ełk. Duchowny Łukasz R. pracował wiele lat z młodzieżą

Ksiądz Łukasz R. został odwołany z funkcji proboszcza w 2020 roku. Wówczas do Kurii Biskupiej w Ełku wpłynęło zgłoszenie dotyczące przestępczego zachowania duchownego wobec osoby nieletniej. Zarzuty, które mu postawiono, były tak poważne, że kuria wszczęła postępowanie wyjaśniające. Sprawa trafiła również do prokuratury. - Biskup Ełcki zawiesił księdza w posłudze kapłańskiej i rozpoczął procedury kościelne. Doprowadziły one do Procesu kanonicznego, który niedawno został ukończony i zmierza do wydalenia ze stanu duchownego. Dokumenty procesowe są przekazywane obecnie do Watykanu - przekazał rzecznik kurii ks. Marcin Maczan, cytowany przez Onet. Według ustaleń portalu pokrzywdzona przez księdza została jedna osoba, która otrzymała już niezbędną pomoc.

Ksiądz Łukasz R. był zaangażowany w działalność duszpasterską na terenie diecezji ełckiej. Często pracował z młodzieżą - w 2015 roku został powołany przez tamtejszego biskupa Jerzego Mazura na koordynatora Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej. W 2016 roku pełnił już funkcję koordynatora Światowych Dni Młodzieży w diecezji. Dwa lata później moderował Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie (organizacja powołana ponad 50 lat temu przez ks. Franciszka Blachnickiego). Duchowny był też asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a w 2020 roku został kapelanem sportowców w ełckiej diecezji. Był również proboszczem w jednej z parafii.