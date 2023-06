Informacja o dziecku, które z podejrzeniem obrażeń powstałych w wyniku przemocy domowej trafiło do szpitala w Szczecinie, dotarła do redakcji portalu TVN24 za pośrednictwem zgłoszenia od czytelnika. Chłopiec z Pyrzyc (województwo zachodniopomorskie) został przywieziony do placówki w ubiegły czwartek (1 czerwca). Po wykonaniu tomografii lekarz miał stwierdzić, że krwiaki znajdujące się na ciele dziecka wskazują na to, że było ono maltretowane. Szpital zawiadomił odpowiednie służby.

Szczecin. Półtoraroczny chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami ciała

TVN24 skontaktował się z policją w celu potwierdzenia prawdziwości opisywanej sytuacji. Dziennikarze zostali jednak odesłani do prokuratury. - Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach prowadzi postępowanie przeciwko osobom podejrzanym o znęcanie się nad małoletnimi dziećmi, nieporadnymi z uwagi na wiek, przez osoby zobowiązane do opieki nad nimi oraz o spowodowanie u jednego z dzieci obrażeń powodujących długotrwałą chorobę realnie zagrażającą życiu - wyjaśniła Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

18-miesięczne dziecko z krwiakami na ciele. Zatrzymano matkę oraz konkubenta

Według informacji podanych przez prokuraturę, w toku śledztwa zatrzymano już dwie osoby podejrzane o znęcanie się nad 18-miesięcznym chłopcem. Są to matka dziecka oraz jej konkubent. Decyzją sądu para najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Trwają czynności wyjaśniające, skąd wzięły się obrażenia u dziecka oraz gromadzenie materiału dowodowego. Dla dobra prowadzonego postępowania prokuratura odmówiła dalszego udzielania informacji.