Śmierć 16-latka w szkole. Maciej w czasie lekcji wyszedł do toalety. Na zajęcia już nie wrócił

Jak informuje "Super Express", do tragedii doszło w poniedziałek 5 czerwca w Zespole Szkół numer 26 na Ochocie w Warszawie. Podczas jednej z lekcji do toalety udał się 16-letni uczeń pierwszej klasy informatycznej. Niestety, chłopiec nie dołączył już do klasy na dalsze zajęcia. Niedługo później odkryto zwłoki nastolatka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Potrzebujemy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci"

Tragedia w warszawskiej szkole. Nie żyje 16-letni Maciej

Informacje o śmierci 16-latka miała potwierdzić już dyrekcja szkoły, która rozesłała do uczniów wiadomość o śmierci Macieja. Władze szkoły miały przekazać nastolatkom, że sprawę wyjaśniają już odpowiednie służby. Uczniom szkoły od razu zapewniono pomoc psychologiczną.

Policja na razie nie chce komentować sprawy śmierci ucznia w szkole. - Nie wypowiadam się, jeśli chodzi o takie kwestie - przekazał oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji na Ochocie sierż. szt. Jakub Pacyniak.

Do sprawy odniosła się już jednak prokuratura. - W dniu dzisiejszym (wtorek 6 czerwca - red.) prokuratora podejmie decyzję w przedmiocie wszczęcia śledztwa z art. 151 Kodeksu karnego, to jest w sprawie namowy lub udzielenia pomocy w targnięciu się na własne życie. Prokuratura podejmie też decyzję w przedmiocie zarządzenia sekcji zwłok zmarłego - przekazał Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak dodał, na tym etapie śledztwa bardziej szczegółowe informacje nie mogą być udzielone.

Szkoła w Chmurze w tarapatach. Co z uczniami? "To bilet w jedną stronę"

************

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.