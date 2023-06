W niedzielę 4 czerwca około godziny 12:30 dyżurny policji otrzymał niepokojące zgłoszenie o wydarzeniu, do którego doszło w Radomsku (powiat radomszczański, woj. łódzkie). Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosili, że mała dziewczynka znajduje się pod opieką nietrzeźwej matki. Funkcjonariusze niezwłocznie zajęli się sprawą.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijana 59-latka wjechała w rowerzystkę z dzieckiem

Radomsko. Pijana matka sprawowała opiekę nad dwuletnim dzieckiem. Miała cztery promile alkoholu

Policjanci udali się we wskazane miejsce, gdzie przebywała 30-letnia matka wraz z dwuletnią córką. Kobieta została przebadana alkomatem. Badanie wykazało, że podczas sprawowania opieki nad dziewczynką, miała cztery promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali 30-latkę i doprowadzili ją do aresztu. W czasie nieobecności matki dzieckiem zajęła się babcia.



Mundurowi wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a materiał zebrany podczas śledztwa zostanie przekazany do sądu rodzinnego. Kobiecie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności za przestępstwo narażenia osoby, nad którą sprawuje się opiekę. Zdaniem służb dziecku groziło niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Rafałek tuż przed śmiercią przyjął pierwszą komunię, a Julitka miała tort z truskawkami - dzieci na oddziałach onkologicznych w Łodzi

Policja apeluje o reagowanie na przypadki zaniedbania m.in. dzieci

Policja prosi o kontakt w razie posiadania informacji o jakichkolwiek przypadkach, w których opiekunowie mogą narazić na niebezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Apelujemy o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. W przypadku podejrzenia, że dziecko, osoba starsza czy osoba z niepełnosprawnością doznaje przemocy lub jest zaniedbywana, wystarczy powiadomić służby powołane do interweniowania w takich przypadkach. Należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym, nauczycielem, pedagogiem, kuratorem sądowym lub dzielnicowym. W pilnych przypadkach gdy zagrożone może być życie lub zdrowie zawsze należy interweniować, dzwoniąc pod numer alarmowy 112

- czytamy w komunikacie łódzkiej policji.