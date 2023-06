Okres koszenia trawy przypada pod koniec maja oraz na początku czerwca. Jest to pora, w której ścięte rośliny suszy się i gromadzi w miejscach zabezpieczających je przed deszczem. Później są wykorzystywane jako pasze dla zwierząt. Nie jest to łatwe zadanie i może wiązać się z potencjalnym niebezpieczeństwem dla osób, które są podczas tych prac w pobliżu maszyn. W podobnych okolicznościach w powiecie sępoleńskim (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragedii.

Tragedia w powiecie sępoleńskim. Człowiek zginął pod kosiarką podczas koszenia trawy

Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu w poniedziałek 5 czerwca przed godziną 15. - Ze zgłoszenia wynikało, że podczas wykonywania prac polowych, wykaszaniu trawy przy jednym z pól kierujący ciągnikiem rolniczym wraz z kosiarką rotacyjną najechał na leżącą w rowie osobę. W wyniku zdarzenia niestety ta osoba poniosła śmierć na miejscu - poinformowała starsza aspirant Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim w rozmowie z portalem sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl.

Kujawsko-pomorskie. Prokuratura bada sprawę śmierci człowieka podczas koszenia trawy

Na miejscu w okolicy Więcborka trwają prace służb mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących zdarzenia. Prowadzone czynności nadzoruje prokurator. Dotąd nie ustalono, kim była ofiara zdarzenia i co spowodowało, że znajdowała się w tym miejscu. Śledczy starają się ustalić tożsamość zmarłej osoby. Pomimo prowadzonego śledztwa na trasie nie powinny wystąpić utrudnienia w ruchu dla kierowców.