Radny Łukasz Borys nie żyje. Zmarł nagle w wieku 36 lat. "Nie mogę w to uwierzyć"

Wiadomość o śmierci Łukasz Borysa przekazała "Gazeta Olsztyńska". Samorządowiec zmarł nagle w sobotę 3 czerwca w wieku 36 lat. Był mieszkańcem Białej Piskiej (woj. warmińsko-mazurskie). Od 2014 roku przez dwie kadencje zasiadał w radzie powiatu, w której reprezentował Okręg wyborczy nr 1: Miasto i Gminę Biała Piska. W Piszu był również związany z II Liceum Ogólnokształcącym "Nowy", gdzie uczył języka angielskiego.

Nie żyje radny Łukasz Borys. Zmarł nagle w wieku 36 lat

"Są ludzie, którzy energią i uśmiechem zarażają innych. Są ludzie pełni pasji. Są fachowcy, których nie da się zastąpić. Są spotkania, o których się nie zapomina. Są dobrzy ludzie, którzy odchodzą za szybko. Łukaszu, nie możemy uwierzyć..." - tymi słowami społeczność II Liceum Ogólnokształcące w Piszu, pożegnała swojego nauczyciela angielskiego.

Informacja o śmierci samorządowca pojawiła się także na oficjalnym profilu urzędu miasta w Białej Piskiej. "Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie" złożyli radni Rady Miejskiej oraz burmistrz Beata Sokołowska. "Nie mogę w to uwierzyć. Ogromna strata. Odszedł świetny kolega, uczynny pogodny człowiek. Łukaszu dziękuję za wszystko. Za nasze rozmowy, rady i porady. Do zobaczenia na kolejnych sesjach i komisjach gdzieś tam... Wyrazy współczucia dla rodziny" - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Trupacz, radny powiatu piskiego.

Pogrzeb radnego odbędzie się we wtorek

Uroczystości pogrzebowe samorządowca odbędą się we wtorek 6 czerwca o godzinie 13:00 w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej. Łukasz Borys zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w Białej Piskiej. "Odszedłeś do cichej krainy, do ciszy wśród niebieskich fal, odpocząć po pracowitym życiu, zostawiłeś smutek i żal" - napisali w nekrologu bliscy mężczyzny.