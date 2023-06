Księża z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu zapraszają w sobotę 3 czerwca na wspólną modlitwę, rozmowę lub medytacje. Swoje zaproszenie kierują do wszystkich, w tym szczególnie do osób LGBT+, którzy tego dnia wezmą udział w Marszu Równości.

