Zabójstwo komorniczki w Łukowie. Jest opinia biegłych psychiatrów. Sąd może załagodzić karę

Do zdarzenia doszło 18 listopada 2022 roku w Łukowie (woj. lubelskie). Według ustaleń policji, 42-letni mieszkaniec gminy Wola Mysłowska wtargnął do kancelarii komorniczej przy ul. Koziej, a następnie zaatakował nożem komorniczkę i innego pracownika urzędu. Kobieta w wyniku odniesionych obrażeń zmarła tego samego dnia w szpitalu. Pod opiekę lekarzy trafił również napastnik Karol M., który został postrzelony w brzuch przez funkcjonariuszy. Dopiero 20 listopada był w stanie złożyć zeznania.

Zabójstwo komorniczki w Łukowie. Biegli przedstawili opinię. Sąd złagodzi karę?

Karol M. trafił na zamkniętą obserwację psychiatryczną. - Biegli na podstawie jednorazowego badania nie byli w stanie orzec, czy sprawca w chwili popełniania czynu był poczytalny - powiedziała 13 marca 2023 r. dziennikarzom TVN24 Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. O wpłynięciu kolejnej opinii lekarzy poinformował w czwartek (1 czerwca) "Kurier Lubelski".



- Mężczyzna w chwili popełnianego czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem i rozpoznania swojego czynu - przekazała Agnieszka Kępka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Nie oznacza to jednak, że sprawa zostanie umorzona. - To zmienia sytuację oskarżonego o tyle, że sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary - dodała Kępka.

Łuków. Zmarła kobieta zaatakowana przez nożownika w kancelarii komorniczej

Zabójstwo komorniczki w Łukowie. Karolowi M. postawiono pięć zarzutów

Motywy działania sprawcy nie są znane. Owszem, 42-latek miał dług, ale w innej kancelarii komorniczej. Zamordowana kobieta nie prowadziła wobec niego czynnego postępowania, a poprzednie zakończyły się spłatą należności. Więcej na ten temat w artykule:

Łuków. Zabójstwo komorniczki. Sprawca miał dług w innej kancelarii

Prokuratura postawiła Karolowi M. łącznie pięć zarzutów: morderstwo komorniczki, usiłowanie zabójstwa policjanta, usiłowanie zabójstwa pracownika kancelarii, naruszenie nietykalności cielesnej kobiety, którą miał zaatakować w drodze do kancelarii. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywotnia kara pozbawienia wolności.