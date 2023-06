Klienci restauracji "Rzeszuff", którzy odwiedzili lokal w ubiegły weekend (27-28 maja), a także w poniedziałek 29 maja, zaczęli skarżyć się m.in. na objawy zatrucia pokarmowego, w tym wymioty, wysoką gorączkę oraz silną biegunkę. O zdarzeniu został powiadomiony sanepid, który rozpoczął dochodzenie epidemiologiczne. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych, restauracja "Rzeszuff" pozostaje zamknięta. W sprawie oficjalne oświadczenie wydali przedstawiciele lokalu.

Rzeszów. Masowe zatrucie salmonellą po wizycie w restauracji

Według informacji przekazanych przez lokalny serwis rzeszow-news.pl sanepid do czwartku ustalił, że na zatrucie pokarmowe zostało narażonych 18 klientów restauracji zlokalizowanej przy Pl. Wolności 2 w Rzeszowie. U 15 osób zaobserwowano objawy chorobowe, a aż siedem z nich trafiło do szpitala, w tym trzy z dodatnim wynikiem w kierunku bakterii Salmonella enteritidis. - Większość osób wskazała, że spożywała kanapki, w których składzie znajdowały się jajka po benedyktyńsku (niepodlegające kompletnej obróbce termicznej) - przekazał Jaromir Ślączka, szef Powiatowej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej. Według rzeszowskiego serwisu były to potrawy "Beneegg z wędzonym łososiem" oraz "Benneg z boczkiem". Mimo potwierdzenia zatrucia u 18 klientów, poszkodowanych może być znacznie więcej.

Restauracja tłumaczy: Dostawca podrzucił nam jajka z bakterią

W czwartek po godzinie 18 w mediach społecznościowych restauracji "Rzeszuff" pojawiło się oficjalne oświadczenie. "Przyczyną (zatrucia - przyp. red.) były jajka, które razem z bakterią podrzucił nam dotychczasowy dostawca. Kontrola SANEPIDU nie wykazała uchybień po naszej stronie w procesie produkcji, co potwierdza oficjalny protokół z kontroli" - napisali przedstawiciele lokalu na Facebooku. Dodano, że zwlekano z zabraniem głosu w sprawie, ponieważ czekano na oficjalne informacje z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. "Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem i dlatego natychmiastowo zrywamy kontrakt z dostawcą jaj, tak aby po ponownym otwarciu mieć pewność, że sytuacja już się nie powtórzy i cała nasza ekipa będzie nad tym czuwać" - podkreśliła restauracja.

Lokal pozostanie zamknięty do czasu uzyskania wyników laboratoryjnych. W restauracji przeprowadzona zostanie także gruntowna dezynfekcja. "Pozostańcie z nami, bo takie sytuacje zdarzają się nawet najlepszym przy zachowaniu najwyższych standardów sanitarnych" - apeluje restauracja do klientów. Jednocześnie podkreśla, że wszystkie poszkodowane osoby mogą kontaktować się z przedstawicielami lokalu pod adresem mailowym: kontakt@rzeszuff.pl.