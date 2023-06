Gwałt na Krzykach we Wrocławiu. Policja prosi o pomoc. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

Do zdarzenia miało dojść pod koniec maja bieżącego roku w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu (województwo dolnośląskie). Jak informuje policja, na tym terenie doszło do przestępstwa na tle seksualnym. Chociaż śledczy wykonali w tej sprawie różne czynności, to dotychczas nie udało się zatrzymać sprawcy gwałtu.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Wrocław. Policja poszukuje mężczyzny, która może mieć informacje ws. przestępstwa

W związku z tym funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki udostępnili wizerunek mężczyzny, który może mieć informacje w sprawie przestępstwa. Zdjęcie osoby pochodzi z nagrania z kamery monitoringu osiedlowego.

Mężczyzna poszukiwany przez policję we Wrocławiu fot. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

"W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu, prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Wrocław-Krzyki pod numerem tel. 47 871 14 55 lub z dyżurnym tej jednostki 47 871 16 00 do 03" - czytamy w komunikacie policji. Jak zapewniają funkcjonariusze, informatorzy mają zagwarantowaną anonimowość.

Aktywista LGBT złożył skargi na TVP i Radio Maryja. Sąd: KRRiT powinna je rozpatrzyć

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty.

Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w Polsce dochodzi do 1800-2300 gwałtów. Są to jednak tylko zarejestrowane zgłoszenia, a wiele pokrzywdzonych nie informuje o tym przestępstwie. Z kolei statystyki Niebieskiej Linii wskazują, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet.

Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>