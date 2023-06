72-latek był poszukiwany przez osiem dni. Znaleziono go wyczerpanego w lesie

W niedzielę 21 maja zaginął 72-letni mieszkaniec Kęszycy Leśnej z powiatu międzyrzeckiego (woj. lubuskie). Mundurowi ustalili, że mężczyzna był ostatnio widziany wieczorem w miejscowości Pieski i zmierzał w kierunku Zarzynia. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce i rozpoczęli poszukiwania. W działania policji zaangażowało się wielu chętnych.

Zobacz wideo Lubuskie. W lesie odnaleziono 72-latka, którego poszukiwania trwały osiem dni. Potrzebował natychmiastowej pomocy

Lubuskie. W poszukiwania 72-latka zaangażowało się wiele służb

Do policjantów dołączyli strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej, ratownicy wodni, grupy poszukiwawcze oraz leśnicy. Przeszukiwano hektary terenu, na którym mógł przebywać mężczyzna, w tym pustostany, lasy, pola oraz pobliskie miejscowości. Działania prowadzone były wielotorowo, zarówno z ziemi jak i powietrza. W tym celu wykorzystano specjalistyczny sprzęt taki jak quady, drony oraz helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną. W poszukiwania zaangażowano również psy tropiące. Funkcjonariusze sprawdzali wszystkie możliwe poszlaki i uzyskiwali informacje od pobliskich mieszkańców w celu ustalenia miejsca pobytu 72-latka. Po wielu dniach intensywnej pracy udało się odnaleźć mężczyznę.

Lubuskie. Zaginiony przez osiem dni mężczyzna został znaleziony w lesie

Pomimo wielu dni, poszukiwania były kontynuowane i przyniosły oczekiwany rezultat. Lubuska policja 29 maja poinformowała w swoich mediach społecznościowych o odnalezieniu 72-latka po ośmiu dniach poszukiwań. Mężczyzna przebywał w kompleksie leśnym. Jego stan wskazywał na wyczerpanie i wymagał natychmiastowej pomocy. Ratownicy medyczni niezwłocznie przetransportowali mężczyznę do szpitala.

Jak informuje portal zaginieni.pl, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Policja ma bowiem obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby. W tym celu należy osobiście udać się na najbliższy komisariat policji. Wcześniej warto zapisać sobie jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach oraz koniecznie przekazać najbardziej aktualne zdjęcie zaginionej osoby. Warto też wcześniej skontaktować się z osobami znajomymi lub przekazać funkcjonariuszom do nich kontakt. Po złożeniu zawiadomienia należy upewnić się, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Policja powinna też wydać zaświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia.