Mężczyzna w niedzielny poranek zaatakował księdza Adriana. "Uwierała go ta sutanna"

Do zdarzenia doszło po niedzielnej mszy (28 maja) niedaleko kościoła pw. św. Maurycego przy ul. Traugutta we Wrocławiu. Kiedy ksiądz Adrian wracał na plebanię z klasztoru sióstr albertynek, zaatakował go "wytatuowany mężczyzna".

Wrocław. Mężczyzna pobił księdza. Rzucał wyzwiskami i groźbami

- Mszę św. odprawiłem o 7.00. Wyszedłem z klasztoru i szedłem przez kolejne przejścia dla pieszych. Byłem w sutannie. Przystanąłem na światłach i wtedy poczułem mocne uderzenie w tył głowy. Odwróciłem się i zobaczyłem wytatuowanego mężczyznę, mniej więcej w moim wieku (ok. 30 lat - red.). Zaczął mnie wyzywać i grozić mi, że mnie znów uderzy - cytuje słowa księdza "Gość Niedzielny".

Ks. Adrian: Najbardziej go uwierała ta sutanna

Kiedy ks. Adrian zapytał napastnika, dlaczego go uderzył, w odpowiedzi dostał pięścią w twarz. - On ewidentnie chciał się bić. Szarpał mnie, koloratkę mi wydarł... Oprócz tego padło wiele niecenzuralnych słów i wyzwisk. Wydaje mi się, że najbardziej go uwierała ta sutanna i dlatego mnie zaatakował - relacjonował duchowny.

Napastnik był pod wpływem środków odurzających

Ks. Adrianowi pomogli przechodnie. Obezwładnili mężczyznę, a także wezwali policję i pogotowie. Duchowny nie chciał jechać na SOR, ale następnego dnia, w poniedziałek (29 maja) zgłosił się do szpitala, gdzie dostał skierowanie na badanie tomografii komputerowej i RTG głowy. - Skończyło się na guzie i połamanych okularach - ocenił kapłan. Według ustaleń śledczych napastnik był pod wpływem środków odurzających. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura.