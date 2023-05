O zdarzeniu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim dowiedzieli się z nagrania przesłanego na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej. Na filmie widać jak kierująca samochodem osobowym kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu. Zdarzenie mogło skończyć się tragicznie gdyby nie zdecydowana reakcja jednej z kobiet.

Piotrków Trybunalski. Nie ustąpiła pierwszeństwa na pasach. Kobieta z wózkiem w ostatniej chwili uniknęła tragedii

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Stronczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim Na nagraniu udostępnionym przez funkcjonariuszy policji widać, jak na oznakowane przejście dla pieszych z zapaloną sygnalizacją świetlną w kolorze zielonym weszły dwie kobiety. Jedna z nich prowadziła przed sobą dziecięcy wózek. Kiedy piesze znajdowały się już blisko środka jezdni, na ulicę wyjechał samochód osobowy, który nie ustąpił im pierwszeństwa. Wyłącznie szybka reakcja jednej z kobiet, która w ostatnim momencie odskoczyła z wózkiem, pozwoliła na uniknięcie wypadku. Mimo stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym kierowca pojazdu odjechał z miejsca zdarzenia.

Jak poinformowała oficerka prasowa piotrkowskiej policji, po otrzymaniu nagrania funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą. - Ustalili, że podczas zdarzenia pojazd prowadziła 63-latka. Kobieta za popełnione wykroczenia usłyszała już zarzuty - przekazała asp. sztab. Izabela Gajewska. Kierującej za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zaproponowali mandat w wysokości 5000 złotych oraz 15 punktów karnych.

Piotrków Trybunalski. 63-latka odmówiła przyjęcia mandatu

63-latka, mimo że przyznała się do popełnionych wykroczeń, odmówiła przyjęcia mandatu. W związku z decyzją kobiety zostanie wobec niej skierowany wniosek do sądu o ukaranie. W policyjnym komunikacie asp. sztab. Gajewska podziękowała świadkom zdarzenia za przesłanie nagrania. Zaapelowała także do innych osób, które posiadają podobne materiały dokumentujące niewłaściwe zachowania kierowców o przesłanie ich na adres mailowy: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl.