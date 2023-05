Do groźnego wypadku doszło w minioną niedzielę po godzinie 13 w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). Kierowca samochodu osobowego potrącił przepisowo jadącego przejazdem dla rowerzystów cyklistę. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Toruń. Samochód wjechał w rowerzystę

Przejazd dla rowerzystów, na którym doszło do wypadku zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Watzenrodego i Ugory. W chwili zdarzenia rowerzysta miał pierwszeństwo przejazdu. Kiedy znajdował się na jezdni, z impetem wjechał w niego rozpędzony samochód osobowy. W mediach społecznościowych udostępniono nagranie ze zdarzenia, na którym widać, jak potrącony mężczyzna koziołkuje i upada na chodnik. Rowerzysta z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- 24-letni kierujący samochodem marki BMW doprowadził do zderzenia z rowerzystą. Był nietrzeźwy. Miał ponad promil alkoholu w organizmie - poinformował w rozmowie z serwisem tvn24.pl starszy sierżant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Pijanemu kierowcy grozi do czterech i pół roku więzienia

Kierowca został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Według Kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. W związku z dodatkowym spowodowaniem wypadku drogowego pod wpływem alkoholu kierowca z Torunia może trafić do więzienia na nawet cztery i pół roku. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat.