Kolejny skandal w Zespole Szkół w Reszlu. Wychowawca z internatu miał dotykać jednej z uczennic

Szymon M. wychowawca z internatu przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu koło Kętrzyna (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński) ma odpowiedzieć za doprowadzenie uczennicy do poddania się innej czynności seksualnej. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski przekazał, że mężczyzna nie pracuje już w placówce.

Reszel. Szymon M. "odpowie za doprowadzenie uczennicy do poddania się innej czynności seksualnej"

Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniela Brodowskiego, w grudniu 2022 roku Szymon M. miał stosować przemoc wobec jednej z uczennic szkoły. - Szymon M. odpowie za to, że 5 grudnia 2022 roku w internacie, stosując przemoc w postaci przetrzymywania ręką za klatkę piersiową i nadgarstek, doprowadził uczennicę do poddania się innej czynności seksualnej poprzez dotykanie jej piersi - poinformował rzecznik. Mężczyzna został już przesłuchany przez prokuratora i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. - Złożył wyjaśnienia, ale są one sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym - dodał prokurator Brodowski.



Szymon M. nie pracuje już w internacie. Wraz z rozpoczęciem postępowania przygotowawczego, rozwiązano z nim umowę. W związku z tym prokurator nie zastosował środków zapobiegawczych, mających na celu ograniczenie kontaktu mężczyzny z nieletnimi. Pokrzywdzona była osobą pełnoletnią, gdy doszło do zdarzenia. Szymonowi M. grozi teraz od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Reszel. Dyrektor szkoły zawieszony

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w Zespole Szkół w Reszlu. W lutym br. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie postawiła zarzut innemu nauczycielowi. Andrzej M. usłyszał wówczas zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednej z uczennic. Mężczyzna miał dotykać pośladków uczennicy w trakcie prowadzenia praktycznych zajęć nauki zawodu w szkole. W maju 2022 roku matka nastolatki złożyła zawiadomienie do prokuratury i wszczęto postępowanie. Kobieta wskazywała wówczas na nieprawidłowe zachowanie nauczyciela wobec córki. Prowadzone postępowanie w części potwierdziło przekazane informacje i Andrzejowi M. postawiono zarzut, jednak ten nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień.

Przeciwko dyrektorowi placówki toczy się postępowanie dyscyplinarne. Natomiast 7 stycznia 2022 roku Prokurator Rejonowy w Kętrzynie umorzył przeciwko niemu postępowanie w związku z podejrzeniem nadużycia stosunku zależności w relacji nauczyciel - uczennica oraz doprowadzenia jej do wykonania innej czynności seksualnej. Sprawę umorzono, ponieważ prokurator stwierdził, że w chwili zdarzenia pokrzywdzona była pełnoletnia i świadomie nawiązała relację z nauczycielem - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl.