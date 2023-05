Jelenia Góra. Tragiczny finał sąsiedzkiego konfliktu. "Czekali przed domem"

Tragedia miała miejsce w ubiegłą sobotę (27 maja) przy ulicy Książęcej w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie). Wracający do domu w godzinach wieczornych 58-latek na swoim podjeździe zastał grupę czekających na niego mężczyzn. - Chciał wjechać na podwórko, ale tamci mu zagrodzili wjazd. Czekali na niego przed domem - relacjonowała w rozmowie z TVN24 pani Kamila, sąsiadka zmarłego.

Śmiertelne pobicie w Jeleniej Górze. Nie żyje zaatakowany 58-latek

Świadkami całej sytuacji byli sąsiedzi zaatakowanego 58-latka - pani Kamila wraz z synem. Gdy kobieta zorientowała się, że mężczyzna potrzebuje pomocy, zawiadomiła odpowiednie służby i udała się na miejsce awantury. Zajście widziała także żona poszkodowanego mieszkańca, która krzyczała, by napastnicy zostawili jej męża. W wyniku pobicia mężczyzna upadł na ziemię i zrobił się bardzo blady. Jak opowiada pani Kamila, udało jej się przystąpić do procedury ratowania życia 58-latka. Napastnicy mieli przez chwilę stać obok i przyglądać się działaniom podejmowanym przez kobietę, by następnie zbiec z miejsca zdarzenia. Reanimację przejęli przybyli później policjanci, aż ostatecznie nieprzytomny mężczyzna trafił w ręce ratowników. Choć w trakcie czynności ratowniczych 58-latek otworzył oczy, nie udało się go uratować. Walka o życie mężczyzny trwała 40 minut.

Tragiczny finał konfliktu sąsiedzkiego. Napastnikom grozi do 10 lat więzienia

Przyczyną brutalnego ataku na 58-latka miały być trwające od lat konflikty sąsiedzkie. W wyniku czynności wyjaśniających zatrzymano pięciu mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty udziału ze skutkiem śmiertelnym. Za śledztwo odpowiedzialna jest Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Za popełnione przestępstwo napastnikom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.