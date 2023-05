Poznań. Kierowca potrącił kobietę, zawiózł ją do szpitala i uciekł. Policja szuka sprawcy

Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu poszukują sprawcy oraz świadków wypadku, który miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Głogowska/Hetmańska. Do zdarzenia doszło 15 lutego około godziny 5:00 na przejściu dla pieszych, gdzie została potrącona kobieta. Pokrzywdzona została ranna.

Poznań. Kierowca potrącił kobietę, zawiózł ją do szpitala i uciekł

Policjanci prowadzą postępowanie w sprawie potrącenia kobiety. Sprawca wypadku zawiózł poszkodowaną do szpitala HCP w Poznaniu. Kierowca prawdopodobnie poruszał się samochodem marki Nissan Micra w kolorze srebrnym. Auto miało czarny dach. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, na których może znajdować się wizerunek podejrzanego. Policja prosi o pomoc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. "Osoby, które były świadkami wypadku lub posiadają istotne informacje z nim związane, prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KMP w Poznaniu pod numerem telefonu 47 77 144 35 - z osobą prowadzącą postępowanie lub pod czynnymi całą dobę numerami 47 77 157 82/83" - informuje Małgorzata Mieloch z KMP w Poznaniu.

Według wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu w 2022 roku odnotowanych zostało 21 324 wypadków drogowych. To o 1 492 zdarzenia mniej niż w roku 2021 i o 2 216 wypadków mniej niż w roku 2020. Choć liczba w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku zginęło 1 883 osób. Zgodnie z polskim prawem ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest traktowana bardzo surowo. Jeśli w takim zdarzeniu poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, to kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Ponadto sąd może dożywotnio odebrać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie z artykułem 177 KK, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.