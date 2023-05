Wyrzuciła palik z napisem "krzyż". "Po mszy do drzwi zapukała policja". Jest wyrok

Sąd Rejonowy w Szczecinie rozpatrzył sprawę kobiety, która wyrzuciła do śmieci drewniany palik z napisem "krzyż". Znajdował się on na terenie należącym do lokalnej parafii. Tamtejszy proboszcz chciał, aby pani Aleksandra została ukarana za swoje postępowanie. Choć poprzedni wyrok był niekorzystny dla szczecinianki, tym razem uznano, że kobieta nie złamała przepisów.

