Sprawę nagłośnił "Super Express". Pan Ireneusz Merunowicz z Chojnowa (województwo dolnośląskie, powiat legnicki) dowiedział się na wywiadówce, że jego syn od trzech tygodni nie chodził do szkoły. Mężczyzna chciał porozmawiać o sprawie z byłą żoną, z którą mieszkają ich dzieci, ale nie mógł się do nich dodzwonić. W końcu zaniepokojony poszedł do ich mieszkania. - Wpadłem w panikę, gdy już będąc pod drzwiami, słyszałem różne odgłosy z mieszkania, ale mimo pukania i kolejnych telefonów, nikt nie dawał znaku życia. Bałem się o bliskich. Dlatego wezwałem policję - zrelacjonował w rozmowie z dziennikiem.

Chojnów. Chciał wiedzieć, co dzieje się z jego dziećmi. Trafił "na dołek"

Pan Ireneusz twierdzi, że kiedy policjanci byli już na miejscu, nie chcieli sprawdzić, co stało się w mieszkaniu. - Zignorowali moje prośby - powiedział. W pewnym momencie wywiązała się awantura. Policjanci obezwładnili i skuli kajdankami pana Ireneusza. Został zatrzymany na 48 godzin. - Prosiłem o kontakt z prawnikiem, ale mi tego odmówiono - opowiedział.

Sąd: Zachowanie policjantów i areszt były bezzasadne i nielegalne

Mężczyzna skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Złotoryi, który orzekł, że zachowanie funkcjonariuszy było "nielegalne i niezasadne", podobnie jak zatrzymanie pana Ireneusza. Pełnomocnik mężczyzny powiedział "SE", że "to kolejny dowód na to, iż policjanci przekraczają swoje uprawnienia". "Super Express" zapytał o sprawę Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Póki co nie dostał odpowiedzi.

