Policjanci dokonali makabrycznego odkrycia po informacji otrzymanej w sobotę 13 maja. W gęstych zaroślach nad Kaczawą ukryte były zwłoki kobiety. Na miejsce skierowano specjalny policyjny zespół, który zabezpieczył ślady, mogące pomóc w odnalezieniu sprawcy. Jak zaznacza dolnośląska policja, sprawa była bardzo trudna i wymagała wiele pracy, aby odnieść rezultaty.

Dolny Śląsk. Policja znalazła zwłoki kobiety. Aresztowano podejrzanego o zabójstwo

Według ustaleń PAP, owinięte w materiał zwłoki szczupłej i niewysokiej kobiety w średnim wieku, były w znacznym stopniu rozkładu. RMF24 informowało, że ciało było rozczłonkowane, zwłoki miały odciętą głowę i ręce. Funkcjonariusze ustalili, że związek ze sprawą może mieć 37-letni mieszkaniec Legnicy, ponadto mundurowi przypuszczają, że inna 35-latka pomagała w zacieraniu śladów zbrodni. We wtorek 23 maja policja zatrzymała obydwoje podejrzanych.



Zebrany materiał dowodowy pozwolił legnickiej prokuraturze na przedstawienie zarzutów zabójstwa i znieważenia zwłok 37-latkowi oraz zarzutu poplecznictwa 35-latce. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast kobiecie do pięciu lat więzienia. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Początkowo media donosiły również o znalezieniu zwłok dziecka. Prokuratura zdementowała jednak te informacje.

Policja wykorzystała nowe technologie laboratoryjne do rozwiązania sprawy

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Legnicy oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także specjaliści z pionu kryminalnego prowadzili wieloaspektowe działania operacyjne nad zabezpieczonym materiałem dowodowym. Wykorzystanie nowych technologii laboratoryjnych umożliwiło wytypowanie sprawcy. "Dokładne i wielogodzinne analizy każdego ze zgromadzonych materiałów, typowania osób podejrzewanych oraz wieloobszarowa i żmudna praca operacyjna, przyniosła szybkie rezultaty" - przekazał w oświadczeniu asp. szt. Łukasz Dutkowiak Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu.