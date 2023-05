Dwuletni chłopiec wpadł do przydomowego szamba w gminie Susiec. Do zdarzenia doszło, gdy opiekująca się nim matka poszła do łazienki i zostawiła go ze starszym rodzeństwem. Policja prowadzi postępowanie pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

