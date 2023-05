17-latka utknęła w korku i mogła nie zdążyć na przeszczep nerki. Interweniowali policjanci

12 maja policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji eskortowali 17-latkę oraz jej rodzinę do Centrum Zdrowia Dziecka. Nastolatka przyjechała z Poznania do Warszawy na przeszczep nerki, jednak podczas podróży pojawiły się problemy z dojazdem do placówki medycznej.

Warszawa. 17-latka z Poznania w eskorcie policji zdążyła na zaplanowany przeszczep nerki

17-latka musiała pojawić się do godz. 16.00 w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Nastolatka jechała samochodem wraz z rodzicami, ale podczas podróży okazało się, że rodzina utknęła w korku. "Wiedzieli już, że nie zdążą. Zdesperowana matka zadzwoniła pod numer alarmowy 112, prosząc o pomoc" - relacjonował rzecznik prasowy stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak. Policjanci z drogówki, st. sierż. Katarzyna Kalwat i asp. szt. Piotr Marszał, eskortowali rodzinę, dzięki czemu nastolatka dojechała na czas do szpitala.

Warszawa. Policjanci pomogli nastolatce dotrzeć do szpitala

Rodzina nastolatki skierowała do kancelarii Komendy Stołecznej Policji podziękowania dla policjantów, którzy udzielili im pomocy, a także prośba o spotkanie. "Policjanci spełnili prośbę. Odwiedzili Klaudię będącą jeszcze w szpitalu" - dodał nadkom. Sylwester Marczak.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwraca uwagę, że pod numer 112 możemy dzwonić w każdym nagłym przypadku zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Pamiętajmy, aby nie dzwonić pod wskazany numer bez potrzeby, ponieważ niepotrzebnie blokujemy wtedy linię.