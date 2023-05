Na Górkach Czechowskich w Lublinie znaleziono szczątki około 25 osób. IPN prowadzi śledztwo

Od 8 maja na terenie Górek Czechowskich w Lublinie (woj. lubelskie, powiat lubelski) specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Znaleziono tam szczątki ponad 20 osób.

Lublin. Na terenie Górek Czechowskich znaleziono zwłoki około 25 osób

Według komunikatu opublikowanego przez IPN w Lublinie nadal trwają prace poszukiwawcze. "Do tej pory specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleźli szczątki należące do około 25 osób. Prace, pierwotnie zaplanowane do 19 maja br., zostaną przedłużone o kolejny tydzień. Działania te realizowane są w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie" - przekazał IPN.

Według informacji przekazanych przez naczelnika Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie dra Artura Piekarza, prowadzone prace utrudnia podłoże, czyli znajdujące się tam margiel i wapień. Do tej pory zbadano ponad połowę terenu.

Lublin. Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w Górkach Czechowskich

Badania na tym terenie były już prowadzone w zeszłym roku. - Prace prowadzimy w tym sam samym miejscu co w listopadzie 2022 r., czyli w wąwozie północ-południe, na wysokości tzw. mogiły legionisty, kilkadziesiąt metrów od placu zabaw - przekazał dr Artur Piekarz.

Już wiosną zeszłego roku w tym rejonie pracownicy IPN znaleźli pojedyncze ludzkie szczątki oraz ich fragmenty. Natomiast w listopadzie ub. r. archeolodzy badali dwa miejsca, w których przeprowadzono ekshumację zimą między 1947 a 1948 rokiem. Znaleziono wówczas w jednym miejscu fragmenty ludzkich szkieletów.